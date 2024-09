Christian Horner denkt dat de stewards van de FIA nog wel met een straf gaan komen nu de Grand Prix van Azerbeidzjan is afgelopen. In de slotfase van de race vond er een incident plaats tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz, die gezamenlijk de muur in gingen. Frustrerend, zo vindt Horner, die denkt dat Red Bull de race anders had gewonnen.

In de allerlaatste ronden van de race ging het mis tussen Pérez en Sainz, die samen met Leclerc, in gevecht waren voor de tweede, derde en vierde positie. Pérez was in die fase duidelijk de snelste van de drie, maar hij eindigde in de muur na contact met Sainz. Het resulteerde in een safety car en na afloop van de race werden beide coureurs op het matje geroepen bij de stewards. Het is nu wachten op de uitspraak, maar Horner verwacht dat er een straf volgt voor Sainz. "Van wat ik heb gezien verwacht ik dat wel. Als je zo'n soort incident en ongeluk veroorzaakt, dan ben ik heel teleurgesteld als daarop geen actie wordt ondernomen in een vorm van een penalty", zo verklaarde Horner.

Pérez had race kunnen winnen in Bakoe

De Red Bull-teambaas vindt het extra frustrerend omdat Pérez de race waarschijnlijk had kunnen winnen, gezien het feit hij in de slotfase veel sneller was dan de concurrentie. "Het is frustrerend want Checo zou duidelijk op het podium hebben gestaan, op z'n allerminst als derde, waarschijnlijk tweede. Maar ik denk echt dat hij de race had kunnen winnen, al verloor hij veel tijd achter Alex Albon en Lando [Norris]." Als Horner de beelden terugkijkt van de crash tussen Pérez en Sainz, dan komt hij maar tot één conclusie: Sainz is schuldig.

Sainz stuurde duidelijk in volgens Horner

"Je ziet duidelijk dat Carlos, als je de muur als referentie neemt met de witte lijn aan de rechterkant van de baan, dat hij in zijn spiegels kijkt en gewoon naar links stuurt, wetende dat Checo daar was. Checo beweegt niet naar links of rechts, dus het is enorm frustrerend om zo uitgeschakeld te worden."

