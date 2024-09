Max Verstappen probeert een positieve draai te geven aan zijn teleurstellende vijfde plek in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Lando Norris is namelijk qua punten niet veel ingelopen. De Red Bull-coureur reageert daarnaast op het onderzoek dat nog speelt.

Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de race in Bakoe, maar ging bij de start meteen voorbij aan George Russell. Hij kon het tempo van Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez en Carlos Sainz echter niet volgen. Vervolgens kwam de Limburger vast te zitten achter Alexander Albon en Lando Norris die lang buiten bleven op de harde band. Dat gaf Russell de kans om Verstappen terug te pakken. Norris haalde hem ook in in de slotfase dankzij zijn nieuwe mediums. Verstappen leek als zevende te finishen, maar door de crash van Pérez en Sainz kwam hij uiteindelijk als vijfde over de streep. Of Verstappen P5 mag behouden, is nog niet zeker. De FIA doet namelijk onderzoek naar de kampioenschapsleider.

Samen winnen, samen verliezen

Red Bull besloot na de derde vrije training de afstelling van Verstappens RB20 aan te passen, maar ging daarmee juist de verkeerde kant op. Zijn bolide was daarom onbestuurbaar geworden. "Als je kijkt naar 'Checo', dan zie je dat hij een veel betere race had. Hij leek veel comfortabeler te zijn", begon de Nederlander tegenover Sky Sports F1. "Je wint samen met het team en je verliest samen met het team. Natuurlijk ben ik niet blij met dit resultaat, maar aan de andere kant, soms kunnen die veranderingen in de laatste minuten voor de kwalificatie wonderen doen. Helaas was dat dit keer dus niet het geval."

Verrast over onderzoek

Verstappen was niet helemaal pessimistisch na zijn vijfde finishpositie. Zijn voorsprong op Norris is gekrompen van 62 tot 59 punten. "Ook al was het een vrij slecht weekend voor mij, we hebben niet al teveel punten verloren. Dat is het positieve wat ik eruit kan halen. En ik weet ook dat we het veel beter kunnen doen. Dat gaan we de volgende keer proberen."

De Red Bull-coureur wordt nog onderzocht voor het inhalen onder geel ná de finish. "Om eerlijk te zijn heb ik niet onder Virtual Safety Car-omstandigheden ingehaald. Wanneer je over de lijn gaat, is de race gewoon afgelopen. Er zijn een boel voorbeelden van uit het verleden, maar ook uit dit jaar waar we allemaal exact hetzelfde deden. Dus ik ben wel verrast."

