Max Verstappen moet zich melden bij de wedstrijdleiding omdat hij na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan auto's aan het inhalen was, terwijl er nog gele vlaggen werden gezwaaid. Lando Norris was er als de kippen bij om dit over de boordradio te melden.

Max Verstappen is uiteindelijk als vijfde over de streep gekomen in Azerbeidzjan, met titelconcurrent Lando Norris een positie voor hem. In de voorlaatste ronde van de race was er een zware klapper tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz, waardoor de Grand Prix eindigde onder een virtual safety car. Dit betekent dat ook na het vallen van de vlag, coureurs op een laag tempo moeten rijden en elkaar niet in mogen halen. Verstappen leek dit echter niet door te hebben, want hij ging zowel aan Oscar Piastri als Charles Leclerc voorbij op de baan.

Verstappen moet zich melden bij de stewards

Op de beelden is duidelijk te zien dat hij dit alleen deed om het tweetal te feliciteren met hun respectievelijk eerste en tweede plaats, maar de regels zijn simpel: inhalen onder een gele vlag is niet toegestaan, ook niet na afloop van de race. Norris zag het gebeuren en riep direct over de boordradio: "Max is auto's aan het inhalen onder de virtual safety car. Ik weet niet of dat uitmaakt? Maar het is onder de virtual safety car." De Nederlander moet zich om 16:15 uur Nederlandse tijd melden bij de wedstrijdleiding. Mocht hij een tijdstraf van tien seconden krijgen, gaat Fernando Alonso aan hem voorbij in de uitslag.

