Max Verstappen werd kleurloos vijfde in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar of hij die plek mag behouden, is nog maar even de vraag. De stewards doen namelijk onderzoek naar de coureur van Red Bull Racing.

Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de race in Bakoe, maar ging bij de start meteen voorbij aan George Russell. Hij kon het tempo van Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez en Carlos Sainz echter niet volgen. Vervolgens kwam de Limburger vast te zitten achter Alexander Albon en Lando Norris die lang buiten bleven op de harde band. Dat gaf Russell de kans om Verstappen terug te pakken. Norris haalde hem ook in in de slotfase dankzij zijn nieuwe mediums. Verstappen leek als zevende te finishen, maar door de crash van Pérez en Sainz kwam hij uiteindelijk als vijfde over de streep.

Inhalen onder geel

Of Verstappen op de vijfde plek blijft, daar gaat de FIA over beslissen. Hij wordt namelijk door de stewards onderzocht. De crash van Pérez en Sainz zorgde voor de Virtual Safety Car. Ook na het vallen van de finishvlag blijven de gele vlaggen gelden, maar naar verluidt heeft Verstappen andere deelnemers ingehaald onder geel ná de finish. Nico Hülkenberg moet voor hetzelfde vergrijp langs bij de stewards evenals de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Als Verstappen een tijdstraf krijgt van 5 seconden, blijft hij op P5, maar als hij een tijdstraf van 10 seconden krijgt, dan zal Fernando Alonso profiteren. Alonso kwam veel dichterbij de Red Bull, toen Verstappen net voor de VSC naar binnen kwam voor een nieuw setje softs.

