Volgens Formule 1-commentator Olav Mol had Red Bull Racing nog een flexibele voorvleugel in het magazijn liggen, hij ziet namelijk dat het Oostenrijkse team in Azerbeidzjan ook het foefje van McLaren en Mercedes gebruikt.

McLaren en Mercedes hebben de afgelopen weken de aandacht van Red Bull en Ferrari gewekt. Zo waren beide teams van mening dat er toch iets meer buiging in de voorvleugel van McLaren en Mercedes zat, dan wat het reglement zou toelaten. De FIA heeft er ook op gereageerd door te stellen dat beide teams de statische test doorstaan en dat er daarom niets aan de hand is. Dat de vleugel vervolgens op de baan doorbuigt, dat is iets waar de FIA mogelijk pas in 2025 op zou reageren, zo vertelde FIA-directeur Nikolas Tombazis. Het was voor Christian Horner het startschot om met een eigen exemplaar te komen en in Azerbeidzjan lijkt die al op de RB20 te zitten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari ontwikkelt eigen flexiwing en onthult introductiedatum'

FIA laat flexiwings voor wat het is

In de nabeschouwing van de kwalificatie op Ziggo Sport legt Mol uit: "We hadden dat hele verhaal uit Monza, waarbij de FIA zei dat de voorvleugels van McLaren en Mercedes goed waren. Je zag wel heel duidelijk dat het voorvleugelelement doorboog en dat mocht niet meer." De FIA heeft aangegeven dat het pas volgend jaar gaat ingrijpen, als het orgaan dat überhaupt al gaat doen, Mol vertaalt die uitspraak: "We kunnen het reglement nu niet meer aanpassen, dus dit is wat het is."

OOK INTERESSANT: Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Red Bull heeft eigen versie naar Bakoe meegenomen

Horner gaf aan dat Red Bull nu ook die kant op gaat en dat is in Bakoe al aan de orde. "Ze hebben die vleugel er gewoon al opzitten. Dit hadden ze in Monza nog niet, dat is honderd procent zeker." Mol vermoedt dan ook dat Red Bull al zo'n soort vleugel had ontwikkeld, maar uit voorzorg nog niet naar de baan had gebracht. "Ze hebben deze onderdelen dus gewoon weer uit de kast gehaald. Ze leiden in beide kampioenschappen, dus dan neem je ook geen risico. k denk dat ze in België de boel wat meer rigide gemaakt hebben, maar nu de boel bij zowel McLaren als Mercedes is goedgekeurd, hebben ze gezegd: oké, dan gaat die voorvleugel er weer op", aldus Mol. Ook Ferrari gaat aan de slag met flexibele voorvleugels en volgens Formu1a.uno kunnen we die van de Scuderia tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten verwachten.

Gerelateerd