Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

De FIA heeft de startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan definitief gemaakt en zojuist gedeeld. Ferrari heeft prima werk afgeleverd en Red Bull staat er met Sergio Pérez ook goed bij.

Charles Leclerc was zaterdagmiddag de snelste man met een 1:41.365. Oscar Piastri start naast de Monegask op de eerste startrij. Carlos Sainz kan het podium compleet maken vertrekt om 13:00 uur vanaf P3. Sergio Pérez heeft voor het eerst in 2024 Max Verstappen afgetroefd en vangt de wedstrijd aan vanaf P4, één plekje voor George Russell. Verstappen zelf, heeft uitzicht op het podium vanaf P6. Fernando Alonso start met P7 ook binnen de top tien en Franco Colapinto is de beste Williams op de achtste plek. Alexander Albon staat daar één positie achter en Oliver Bearman is met zijn P10 voorlopig de beste Haas.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Yuki Tsunoda vertrekt om 13:00 uur vanaf P10 en Nico Hülkenberg vangt de wedstrijd in Bakoe aan vanaf P12. Lance Stroll zal dat doen vanaf P13 en daarachter staat Daniel Ricciardo. Lando Norris schuift twee plekken op en vangt de wedstrijd aan vanaf P15 en Valtteri Bottas en Zhou Guanyu staan daar in slagvolgorde achter. Pierre Gasly vertrekt van P18, nadat hij zaterdag was gediskwalificeerd en Lewis Hamilton en Esteban Ocon zullen starten vanuit de pitstraat.

Dit is definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidjzan. #f1 pic.twitter.com/DqfEpNWAHt — GPFans NL (@GPFansNL) September 15, 2024

