Het team van Mercedes kiest ervoor om Lewis Hamilton te voorzien van een verse motor en de zevenvoudig kampioen zal daardoor de Grand Prix van Azerbeidzjan aanvangen vanuit de pitstraat.

Op zaterdagmiddag was Hamilton zo'n vier tienden van een seconde langzamer dan teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde vertrekt vanmiddag vanaf P4, hoewel hij geen gas terugnam tijdens de gele vlaggen. De FIA zag het voorval echter door de vingers en dus hoeft Russell zich geen zorgen te maken. Hamilton moest genoegen nemen met een zevende startplek, maar verkiest dus een nieuwe power unit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell op de vingers getikt na missen gele vlag, Verstappen blijft op P6

Start vanuit pitstraat

De zevenvoudig kampioen wordt in Bakoe voorzien van een aantal nieuwe motoronderdelen en dat kan niet straffeloos. Op het Baku City Circuit kan er echter prima worden ingehaald en wellicht dat Mercedes daarom voor het incasseren van een straf kiest in Azerbeidzjan. Hamilton had in Australië last van een defecte power unit en dus stond de introductie van een nieuw exemplaar al langer op de planning. Hamilton krijgt een vijfde versie van de verbrandingsmotor, een vijfde exemplaar van de turbocharger, een vijfde versie van de MGU-H en een nieuwe MGU-K. Daardoor zal hij net als Esteban Ocon vanuit de pitstraat gaan starten.

Hamilton vangt de Grand Prix van Azerbeidzjan aan vanuit de pitstraat🇦🇿 #f1 pic.twitter.com/oL8wGbTC8n — GPFans NL (@GPFansNL) September 15, 2024

Gerelateerd