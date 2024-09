George Russell zal de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan morgen gewoon vanaf de vijfde positie aanvangen. De Mercedes-coureur kreeg een onderzoek aan zijn broek na de kwalificatie, maar hij komt er zonder gridstraf mee weg. Max Verstappen kan er dus niet van profiteren.

Mercedes had het lastig tijdens de kwalificatie op het stratencircuit in Bakoe. Lewis Hamilton was in Q3 bijna een seconde verwijderd van de snelste man, Charles Leclerc, zijn toekomstige teamgenoot. De Brit bleef nog wel Fernando Alonso voor evenals de Williams-bolides Franco Colapinto en Alexander Albon. Achter Leclerc, Oscar Piastri en Carlos Sainz belandde Russell in een Red Bull-sandwich. De Mercedes-coureur kwam een halve tiende van een seconde tekort op Sergio Pérez, maar was wel anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen. Hij werd echter naar de FIA gefloten na de sessie die de startgrid bepaalde.

Artikel 2.5.5.b

Russell werd onderzocht voor het mogelijk overschrijden van artikel 2.5.5.b van Appendix H van de International Sporting Code. Daarin staat beschreven dat je moet afremmen voor gele vlaggen die door de marshals getoond worden om gevaar in een baanvak aan te geven. Hij zou dit niet hebben gedaan tijdens Q1, toen Sainz rechtdoor schoot bij de tweede bocht. Russell reed langs de gele vlaggen en verbeterde vervolgens zijn sectortijd met 0.082 seconden.

De stewards verklaarden dat Russell de eerste coureur achter Sainz was, toen de Madrileen van de baan ging, en dat hij al in de remzone zat toen de gele vlaggen werden uitgehangen. Ze vinden daarom dat het bijna onmogelijk voor hem was om de gele vlaggen nog te hebben gezien. Russell kon daardoor ook niet eerder remmen. Echter, ondanks het missen van de gele vlag, had hij wel de auto van Sainz moeten zien in de uitloopstrook.

Russell hoeft geen gridstraf te incasseren, maar krijgt wel een reprimande. Als een coureur een bepaald aantal reprimandes heeft verzameld, dan krijgt die wel een gridstraf, maar dat is bij Russell nu niet het geval. Verstappen had natuurlijk gehoopt dat de Mercedes-coureur wel een gridstraf zou krijgen, maar de kampioenschapsleider blijft dus op P6 staan voor de start op zondag.

