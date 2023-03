Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 10:43 - Laatste update: 10:55

Saif Muhammad Bin Salim Al-Falasi, de zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, zou op woensdag zijn overleden. Verschillende Arabische media maken melding van het overlijden van Bin Salim Al-Falasi, die volgens andere bronnen overleden zou zijn tijdens een auto-ongeval in Dubai.

Triest nieuws rondom FIA-president Ben Sulayem. De man die begin 2021 de vertrokken Jean Todt opvolgde als president van het motorsportorgaan heeft op woensdag verschrikkelijk nieuws te horen gekregen. Diverse Arabische media, waaronder Emaratalyoum.com, maken namelijk melding van het overlijden van zijn zoon, Bin Salim Al-Falasi. Volgens sommige media buiten de Verenigde Arabische Emiraten zou de zoon betrokken zijn geweest bij een dodelijk auto-ongeval.

Verder is er voorlopig weinig informatie beschikbaar rondom het in De Emiraten uitgebrachte nieuws. Mocht er meer informatie of een officieel statement naar buiten gebracht worden, wordt dit artikel verder aangevuld.