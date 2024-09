In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd het nieuws dat er al een tijdje aan zat te komen officieel: Adrian Newey werkt vanaf 1 maart 2025 voor Aston Martin in F1. Verder onthulde Peter Windsor waar de focus bij Red Bull voor de rest van 2024 op gaat liggen, reageerden de fans op de aankondiging van Aston Martin rondom Newey en sprak Newey tijdens zijn presentatie Aston Martin-coureur Fernando Alonso toe. Dit is de GPFans Recap van 10 september.

BREAKING: Adrian Newey tekent bij Formule 1-team van Aston Martin

Het heeft even geduurd, maar het nieuws is nu officieel bekendgemaakt: Aston Martin heeft topontwerper Adrian Newey aangekondigd als nieuwe aanwinst voor het seizoen 2025. De 65-jarige Brit maakte eerder dit jaar zijn onverwachte vertrek bij het Red Bull Racing van Max Verstappen en Sergio Pérez bekend. Op 1 maart 2025 gaat hij aan de slag bij de formatie van eigenaar Lawrence Stroll. Meer lezen over de aankondiging van Aston Martin en wat voor rol Newey precies gaat uitvoeren bij het team? Klik hier!

Newey spreekt Alonso toe na Aston Martin-nieuws: "Hij is een soort aartsrivaal"

Door de overstap van Adrian Newey naar Aston Martin, die dinsdag officieel werd gemaakt door het team, kan de topontwerper eindelijk gaan samenwerken met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. De Brit doet een aantal zaken uit het verleden uit de doeken en noemt de Spanjaard zelfs een 'aartsrivaal'. Meer lezen over wat Newey over Alonso en Red Bull te zeggen had bij zijn presentatie als nieuwe aanwinst van Aston Martin? Klik hier!

Gaat Red Bull problemen nog oplossen? "Alles nu gericht op verzamelen van informatie"

Peter Windsor, voormalig sponsor- en teammanager in F1, zegt dat Red Bull Racing met het vertrek van Adrian Newey wel veel dingen moet gaan proberen om de RB20 weer op gang te krijgen terwijl de concurrentie stappen maakt. Meer lezen over wat Windsor te zeggen heeft over de problemen die bij Red Bull heersen en wat de focus voor de rest van 2024 gaat zijn? Klik hier!

Beelden uit de oude doos van Max en Jos zorgen voor hilariteit op het internet

Jos Verstappen heeft een belangrijke rol gespeeld in het carrierepad van Max Verstappen, inmiddels drievoudig wereldkampioen in F1. Op jonge leeftijd werd het karten en racen er al met de paplepel ingegoten. De coureur van Red Bull Racing blijkt nu - zo kunnen we op beelden uit de oude doos zien - al op vrij jonge leeftijd sneller geweest te zijn dan zijn vader. Het levert kostelijke beelden op. De beelden bekijken waar Jos en Max Verstappen op te zien zijn? Klik hier!

Internet ziet de 'Heisenberg' van Formule 1 bij Aston Martin tekenen

Het slechts bewaarde geheim uit de Formule 1-paddock is dinsdag dan eindelijk officieel geworden: Adrian Newey sluit aan bij Aston Martin. De 65-jarige Brit was na het avontuur bij Red Bull Racing toe aan een verandering van omgeving en heeft die uitdaging gevonden bij Aston Martin. Meer lezen over hoe de F1-fans reageren op de aankondiging van Newey bij Aston Martin? Klik hier!

