Max Verstappen heeft het racen dankzij vader Jos Verstappen er vanaf jongs af aan met de paplepel ingegoten gekregen. De drievoudig wereldkampioen blijkt nu - zo kunnen we op beelden uit de oude doos zien - al op vrij jonge leeftijd sneller geweest te zijn dan zijn vader. Het levert kostelijke beelden op.

Max is met het nodige racetalent in zich geboren, maar om het te schoppen tot waar hij nu staat is het wel belangrijk dat je het maximale uit jezelf weet te halen en dat je er op jonge leeftijd al bij bent. Vooral daar heeft Jos een erg belangrijke rol gespeeld. De twee hebben verschillende keren in interviews het een en ander losgelaten over hun onderlinge relatie. Toen Max nog klein was, reed het tweetal in een busje heel Europa door om deel te nemen aan kartraces. Niet onlogisch ook, want Jos zag al vroeg hoe speciaal zijn zoon was op de baan: "Toen hij zeven jaar oud was zag ik dat hij iets speciaals had. Hij was altijd ongelofelijk snel in de eerste ronde op koude banden, en bij het inhalen. Je kunt precies zien waar iemand kan inhalen, aan de hand van hoe hij het voorbereid. Max was daar altijd heel goed in."

Max verslaat Jos

Dat de kleine Verstappen op jonge leeftijd al bliksemsnel was, moest ook vader Jos regelmatig ondervinden, zo blijkt uit beelden uit de oude doos. In een video van Sportweek nemen de Verstappens het op de Wii-game F1 2009 tegen elkaar op en Max verslaat daarin zijn vader met een ruime voorsprong. De interviewer kaart na afloop aan dat niemand dat verwacht had: "Nee, ik denk het niet. Maar ik had dat zelf wel verwacht", zo klinkt het duidelijk vanuit de kleine Max. "thuis was het zelfs meer", zegt hij vervolgens over het gat van 26 seconden. "Mijn vader heeft 's ochtends nog geoefend toen ik naar school moest, dus het is nu wat gekrompen. Maar ja, het is nog steeds 26 seconden dus ik maak me geen zorgen."

Hilariteit op Reddit

De beelden van Max en Jos zorgen ook in de comments voor een hoop hilariteit: "Verander de context en dit is letterlijk een hedendaags interview van Max", zegt één van de personen die reageert. "Max is geboren met mediatraining", stipt iemand anders aan. "Vijf jaar later reed hij in de echte Formule 1", besluit iemand anders verwonderd.

