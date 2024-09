Het Formule 1-team van Aston Martin heeft zojuist de komst van topontwerper Adrian Newey aangekondigd. De 65-jarige Brit maakte eerder dit jaar zijn onverwachte vertrek bij het Red Bull Racing van Max Verstappen en Sergio Pérez bekend. Op 1 maart 2025 gaat hij aan de slag bij de formatie van Lawrence Stroll.

De naam Adrian Newey domineert al enkele weken de krantenkoppen in de wereld van de Formule 1. Newey wordt gezien als een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de sport en was tot voor kort bijna twintig jaar bij Red Bull Racing in dienst. Eerder dit jaar maakte Red Bull Racing echter bekend dat de 65-jarige Brit bij het team zou gaan vertrekken. In aanloop naar deze bekendmaking werd er al enige tijd gespeculeerd dat Newey zich niet meer op zijn plek zou voelen bij Red Bull Racing, vanwege de interne onrust die er heerst binnen het team.

Aston Martin haalt Adrian Newey binnen

Verschillende namen hebben sindsdien de revue gepasseerd. Onder andere Ferrari was op jacht naar de handtekening van het genie op het gebied van aerodynamica, maar de Italiaanse grootmacht heeft uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid. Naar verluidt zou het in Maranello niet goed zijn gevallen dat Newey weinig liefde voor Ferrari uitte en vooral inzette op een aanzienlijke salarisstrook. Deze heeft hij bij het team van Aston Martin ongetwijfeld gekregen. Het is een publiek geheim dat teameigenaar Lawrence Stroll het niet schroomt met miljoenen te gooien in de jacht op zijn droom om van Aston Martin een kampioenschapwinnend Formule 1-team te maken.

Afgevlakte performance Red Bull sinds vertrek Newey

Newey heeft een grote rol van betekenis gespeeld bij het succes van Red Bull Racing, zowel in de kampioenschappen met Max Verstappen als met Sebastian Vettel. Zijn invloed op het ontwerp van de auto werd de afgelopen jaren echter steeds minder groot. Opvallend is dat sinds de bekendmaking van het vertrek van Newey bij Red Bull Racing, het team aanzienlijk minder goed is gaan presteren. Volgens zowel Verstappen als teambaas Christian Horner heeft dit echter niets met elkaar te maken.

Nieuwe rol van Newey

De legendarisch ontwerper treedt per 1 maart 2025 in dienst bij Aston Martin en gaat daar de rol vervullen van Managing Technical Partner, terwijl hij ook een belangrijke aandeelhouder van het team wordt. Het team stelt dat de tour die Newey in juni kreeg door de hypermoderne campus kreeg een grote rol speelde in de keuze van de Brit. Het team meldt in het persbericht bovendien dat er genoeg mooie uitdagingen voor Newey in het verschiet liggen: de nieuwe technische reglementen vanaf 2026, het integreren van de Honda-krachtbron waar men mee aan de slag gaat, geavanceerde brandstoffen van Aramco en de nieuwste windtunnel in de sport.

