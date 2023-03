Marko doet onthulling over Verstappen, Wolff bekritiseerd vanwege "trap in de ballen" ontwerpteam | GPFans Recap

Jan Bolscher

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een aantal kritische woorden van Lewis Hamilton richting het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het idee dat er niet naar hem wordt geluisterd, en lijkt steeds meer moeite te hebben om zijn onvrede onder stoelen of banken te steken. Verder heeft David Coulthard gereageerd op een aantal "wrede" uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, vertelde Charles Leclerc vol ongeloof te zijn in Bahrein en heeft Red Bull Racing-topman Helmut Marko een indrukwekkende onthulling gedaan over Max Verstappen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Hamilton kritisch richting Mercedes

Lewis Hamilton is niet te spreken over de richting die Mercedes is ingeslagen wat betreft de ontwikkeling van de W14 - de auto van dit seizoen. De Brit vertelt dat hij afgelopen jaar een aantal verbeterpunten heeft doorgegeven, maar dat hier niets mee is gedaan: "Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto nodig heeft en wat niet", klonk het tegenover de BBC. "En ik denk dat het echt gaat om verantwoording afleggen, het gaat om verantwoording nemen en zeggen: 'Ja, weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd. Het is niet waar het moet zijn en we moeten eraan werken." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Szafnauer wijst naar leeftijd Alonso

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer lijkt het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin nog niet helemaal verwerkt te hebben. Hoewel de Roemeense Amerikaan niet twijfelt aan de motivatie van de tweevoudig kampioen, wijst hij wel naar de leeftijd (41) van de Spanjaard. Volgens Szafnauer zou dat hem namelijk wel eens op kunnen gaan breken: "Ik weet zeker dat hij gemotiveerd is, maar de vraag zal zijn leeftijd zijn. Die haalt ons op een gegeven moment allemaal in. Ik heb geen idee wanneer en of [dat bij Alonso, red.] gaat gebeuren." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Leclerc vol ongeloof na Bahrein

Charles Leclerc is het Formule 1-seizoen van 2023 begonnen met een uitvalbeurt in Bahrein. De Monegask stevende af op de derde plaats, maar een motorisch probleem bracht hem een nulpuntenresultaat. De Ferrari-coureur erkent dat het Red Bull-duo een klasse apart was, maar hij zag ook iets geks bij de concurrentie uit Oostenrijk: "We moeten blijven pushen en proberen te begrijpen waar Red Bull die snelheid vandaan haalt", klonk het tegenover Motorsport.com. "Het is raar dat het verschil in de race zo groot is, want tijdens de kwalificatie zitten we er echt heel dicht op." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Coulthard countert uitspraken Wolff

David Coulthard vindt het naar eigen zeggen opvallend dat Toto Wolff zoveel negatieve uitlatingen heeft gedaan over de W14. De Mercedes-teambaas liet onder andere optekenen dat het huidige concept nooit competitief gaat worden en dat Red Bull Racing zomaar eens alle races kan gaan winnen dit jaar. In gesprek met Channel 4 reageerde Coulthard op deze uitlatingen: "Ik denk dat het nogal wreed is", klonk het. "Deze auto is hier pas zes dagen: een paar dagen testen en drie dagen hier [in Bahrein, red]. Ik weet niet waar hij het vandaan haalt. Ze moeten nu proberen om het peloton te volgen, maar die opmerking is een flinke trap in de ballen van het ontwerpteam." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen volgde Hamilton/Alonso-duel vanaf leidende positie

Voor wie zich afvroeg of Max Verstappen in Bahrein comfortabel aan de leiding ging: Red Bull Racing-topman Helmut Marko denkt van wel. De Oostenrijker wilde na afloop van de race de beelden laten zien van het gevecht tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton, maar dat was al niet meer nodig: "Na de race wilde ik de beelden aan Max laten zien, maar hij zei dat hij tijdens de race alles al op het grote scherm had bekeken", aldus een lachende Marko tegenover OE24. Het hele verhaal lezen? Klik hier.