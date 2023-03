Coulthard plaatst vraagtekens bij kritiek van Wolff op W14

Remy Ramjiawan

David Coulthard heeft uiteraard ook de Grand Prix van Bahrein gezien, maar snapt niet waarom Toto Wolff nu ineens zoveel kritiek op de W14 heeft. De Oostenrijker gaf eerder nog aan dat hij van plan was om het concept te laten slagen, maar inmiddels zijn de 'zeropods' niet meer heilig.

Mercedes eindigde tijdens de Grand Prix van Bahrein als vijfde en zevende, waarbij Lewis Hamilton bij het vallen van de geblokte vlag vijftig seconden achterstand had op winnaar Max Verstappen. Door deze nederlaag verklaarde Wolff dat Mercedes het 'fout had gedaan' door vast te houden aan het concept en 'radicale veranderingen' door te voeren.

Een trap richting het ontwerpteam

In een gesprek met Channel 4 zei Coulthard: "Ik denk dat het nogal wreed was. Deze auto leeft pas zes dagen, een paar dagen testen en drie dagen hier [Bahrein]. Ik weet niet waar hij dat vandaan haalt. Maar ja, ze hebben een compleet andere strategie met de sidepods. Ze moeten nu duidelijk proberen om het peloton te volgen. Maar de opmerking is een flinke trap richting het ontwerpteam", zo stelt de Schot.

'Mercedes is niet zo slecht als het nu eruit ziet'

Wolff begon al te twijfelen aan de filosofie van Mercedes na de kwalificatie met Hamilton en Russell, als zesde en zevende. Ondanks de kloof die het team van Red Bull scheidt, hield Coulthard vol dat er voor Mercedes nog steeds redenen zijn om optimistisch te zijn over het seizoen. "Als je ze beschouwt als 'best of the rest', dan zit het qua potentie in orde. Oké, (Charles) Leclerc is niet gefinisht, maar het is niet zo erg als hij zei na de kwalificatie", aldus Coulthard die nog wel licht aan het einde van de tunnel ziet voor het huidige concept.