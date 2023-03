Lars Leeftink

Woensdag 8 maart 2023 12:29 - Laatste update: 12:38

Charles Leclerc begon het seizoen afgelopen weekend met een uitvalbeurt, nadat hij lang richting P3 en zelfs even P2 aan het rijden was. Een valse start voor de Monegask, die Red Bull 'op een andere planeet' zag rijden. Het viel hem vooral tijdens de race op hoeveel sneller de RB19 ineens was ten opzichte van de zaterdag.

In gesprek met Motorsport.com blikt de Monegask terug op het weekend. Een weekend waarin Leclerc amper positieve punten kan vinden. "Er is eigenlijk maar één positief ding te benoemen en dat is de strategie die we tijdens de kwalificatie hebben gebruikt." Leclerc besloot aan het einde van Q3 niet meer naar buiten te gaan en P3 te accepteren, zodat hij een bandenvoordeel had tijdens de openingsfase van de race. Dit werkte, want na de eerste ronde lag de Monegask al op P2 en had hij Sergio Pérez ingehaald.

Red Bull te snel voor Ferrari

Gedurende de race bleek echter al dat Max Verstappen, die de race met twaalf seconden voorsprong won, niet bij te houden was voor Leclerc. De Nederlander reed op de soft band weg, terwijl Ferrari op de harde band nog steeds flink last had van snelle degradatie van de banden. Uiteindelijk zou ook Pérez weer langs Leclerc gaan, waarna de Monegask even later geen vermogen meer had en zijn auto aan de kant moest zetten. Daarvoor zag Leclerc echter al hoe snel Red Bull was in Bahrein. "De Red Bulls zijn echt niet normaal snel. Het is bijna alsof ze van een andere planeet komen. Wij komen niet eens in de buurt." Voordat Ferrari naar andere teams gaat kijken, moet het volgens Leclerc eerst naar zichzelf kijken. "Pas dan kan je je als coureur gaan focussen op het gat met de andere coureurs."

Positieve insteek

Leclerc probeert na zijn valse start positief te blijven, maar is toch van mening dat het opvallend is dat de auto van Ferrari totaal niet in de buurt komt van Red Bull tijdens de race. Dit terwijl het team tijdens de kwalificatie wat meer in de buurt kwam. "We moeten blijven pushen en proberen te begrijpen waar Red Bull wel die snelheid vandaan haalt." Volgens Leclerc is het namelijk erg opvallend dat de RB19 tijdens de race ineens zoveel sneller was dan de Ferrari. "Het is raar dat het verschil in de race zo groot is, want tijdens de kwalificatie zitten we er echt heel dicht op."