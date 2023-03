Remy Ramjiawan

Volgens vele kenners is het kampioenschap na slechts één race al beslist, gezien de dominantie van Red Bull Racing. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gelooft daar echter niet in en wijst naar de openingsfase van vorig jaar en dan vooral naar de ommezwaai van Red Bull Racing.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Red Bull haar huiswerk goed heeft gedaan voor het 2023-seizoen. De RB19 leek met flink wat overmacht de snelste auto te zijn en voor de concurrentie ligt er dan ook een flinke taak te wachten. Daarnaast worden de andere teams in een zekere zin geholpen, want Red Bull heeft als kampioen minder ontwikkelingstijd dan de concurrentie en daar komt nog de straf van de schending van het budgetcap bovenop. Volgens Domenicali kan het seizoen nog alle kanten opvallen, zo vertelt hij het Italiaanse MediaSet.

'2022 pakte ook anders uit'

Domencali verwacht dat de teams de achterstand op Red Bull wel kunnen dichten en hij wijst daarvoor naar vorig jaar. "Vanuit mijn ervaring zeg ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. We zagen het vorig jaar toen er - na drie races - een Ferrari in topvorm was, met veel punten voorsprong, en iedereen zei dat het seizoen voorbij was. Maar het pakte anders uit. Red Bull heeft zijn kracht op het veld bewezen, maar we mogen niet vergeten dat er belangrijke beperkingen zijn", zo legt hij uit.

Verstappen-factor

De Italiaan wijst naar de beperking op de ontwikkelingstijd en vermoedt dat het Oostenrijkse team nog weleens kan terugvallen qua snelheid. Toch hoeft dat volgens hem niet zomaar te betekenen dat de titels niet naar Red Bull Racing gaan, want er is altijd nog de factor Max Verstappen. "De geschiedenis van de Formule 1 leert ons om zeer voorzichtig te zijn. Elke race is anders, de enige variabele is Verstappen die erg lastig te verslaan is", aldus Domenicali.