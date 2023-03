Remy Ramjiawan

Ondanks dat het programma voor tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen er vol uitziet, had de Nederlander nog wel even tijd om af te reizen naar circuit Paul Ricard. Thierry Vermeulen, de zoon van manager Raymond, racet voor Verstappen.com Racing en de regerend kampioen kwam even bij de testdagen kijken.

Het raceteam van de wereldkampioen wordt gesponsord door Red Bull Racing. Vermeulen is nog maar net begonnen in de autosport en zal aankomend seizoen uitkomen in de Deutsche Tourenwagen-Masters, kortweg DTM. Het is nog maar het derde jaar dat Vermeulen actief is in de autosport en aankomend seizoen kan de twintigjarige coureur uitkomen in de prestigieuze raceklasse.

Bezoek van Verstappen

De regerend kampioen heeft nog maar net zijn 36e overwinning in de koningsklasse bijgeschreven en is voor de testdagen van de DTM afgereisd naar circuit Paul Ricard. "Net terug uit Bahrein en een tussenstop gemaakt in Paul Ricard om Verstappen.com Racing-coureur Thierry Vermeulen te steunen tijdens zijn eerste testdag", zo is te lezen op Instagram.