Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 maart 2023 19:19

Red Bull-teambaas Christian Horner gaat er absoluut niet vanuit dat de volgende 22 races allemaal de kant van het Oostenrijkse team op zullen vallen. Na de eerste race is de algemene tendens dat Red Bull nu al het kampioenschap binnen heeft, maar Horner wijst naar de concurrenten.

Vorig jaar rond dit tijdstip hing er nog een mineurstemming in de pitbox van Red Bull Racing. Na de eerste race van vorig jaar zag het er niet goed uit voor het team. Max Verstappen en Sergio Pérez vielen tijdens de openingsrace allebei uit en hoe anders is dat dit jaar. Met het één-tweetje van afgelopen zondag heeft het Oostenrijkse team de beste seizoensstart ooit gehad en hoewel de RB19 de overhand heeft, wil Horner een dominant seizoen uitsluiten.

Data verzamelen

De voorbereiding op het 2023-seizoen was relatief kort, met maar drie testdagen. Horner benadrukt dan ook dat het nu gaat om het verzamelen van data. Bij Formula1.com vertelt hij: "Ik denk dat het probleem is dat we maar één dataset hebben, en dat is op dit circuit - we nemen niets als vanzelfsprekend aan." De testdagen vonden ook plaats op het Bahrain International Circuit en dus kijkt de teambaas uit naar de race in Djedda, want daar kan hij de RB19 aanschouwen onder andere omstandigheden.

Concurrentie niet onderschatten

Red Bull is al gebombardeerd als torenhoge favoriet, maar Horner wil vooral voorzichtig blijven. "Laten we over twee weken in Jeddah kijken, daarna in Melbourne. Ik denk dat als we eenmaal twee of drie circuits onder onze riem hebben, we een veel beter beeld zullen krijgen van de sterke en zwakke punten van onze auto en onze tegenstander", legt hij uit. Daarnaast zag het er twaalf maanden geleden heel anders uit na de eerste race en heeft Red Bull het gedurende het jaar weer rechtgetrokken. "Mensen hebben een heel kort geheugen in deze business. Je bent zo goed als je laatste race. Vandaag zijn we helden, morgen zou het Ferrari kunnen zijn, het zou Mercedes kunnen zijn en het kan zelfs Aston Martin zijn", concludeert hij.