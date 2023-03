Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 13:58

Er zijn unieke beelden opgedoken van een jonge Max Verstappen en een jonge Nyck de Vries. Het Nederlandse duo werd geïnterviewd, terwijl ze in de kart zaten. De beelden zijn te zien in Hart van Nederland.

Verstappen en De Vries zijn allebei wereldkampioen geworden in het karten. De eerstgenoemde heeft ten minste 23 titels in het karten op zijn naam staan. Hij won alles wat er te winnen viel op nationaal niveau in België en Nederland en maakte in 2010 de overstap naar het internationale karten. Na meerdere Europese kampioenschappen te hebben gewonnen, sleepte Verstappen de wereldtitel binnen in 2013. De Vries won tweemaal het Duitse kartkampioenschap, voordat hij op Europees niveau succes boekte in 2009. De nu 28-jarige won ook het wereldkampioenschap twee keer, in 2010 in de SKF-klasse en in 2011 in de KF1-klasse.

Net als Jos of beter

Verstappen vertelde dat hij graag zoals zijn vader Jos wilde worden... Of misschien zelfs nog wel beter. De Vries had toen al zijn ogen gericht op het winnen van het Formule 1-wereldkampioenschap.