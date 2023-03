Vincent Bruins

Nyck de Vries heeft zijn eerste Grand Prix met het team van AlphaTauri achter de rug. De Nederlander kwam in Bahrein als veertiende over de streep. Jeroen Bleekemolen denkt dat De Vries nog veel zal kunnen laten zien dit seizoen, maar dat het niet gemakkelijk zal zijn, als de AT04 niet wordt verbeterd.

De Vries ving de race op Bahrain International Circuit aan vanaf de negentiende positie. Een foutje in het eerste gedeelte van de kwalificatie kostte hem een plekje in Q2 en dus deelde hij de achterste startrij met Pierre Gasly. In de slotfase vocht de AlphaTauri-coureur met teamgenoot Yuki Tsunoda om de elfde positie, maar op oudere harde banden kon hij hem niet bijbenen en hij zag daarna ook Logan Sargeant en Kevin Magnussen die eveneens op de zachte compound reden, aan zich voorbijgaan. De Vries werd als veertiende geklasseerd.

Buiten blijven tijdens VSC

Na afloop vertelde De Vries licht verrast te zijn dat ze in het midden van het middenveld zitten en aan de racepace van de AlphaTauri te zien, zouden ze zo mee kunnen doen. Tijdens de Virtual Safety Car voor de uitgevallen Charles Leclerc maakte de Nederlander geen pit stop en dus moest hij een erg lange stint op harde banden doen. Dat leverde leuke gevechten op, maar daardoor had hij niet de snelheid die de andere coureurs om hem heen wel hadden. "Dat was jammer, desalniettemin was het een prima race," aldus de 28-jarige tegenover Viaplay. "Ik was er klaar voor om naar binnen te komen, maar uiteindelijk hebben we besloten om toch maar buiten te blijven."

Even de zenuwen eraf

"Het was pas zijn eerste wedstrijd [bij AlphaTauri]," begon Bleekemolen over De Vries bij de NOS. "Hij heeft zeker een van de minste auto's, dus dat maakt het niet makkelijk. Tsunoda was wel ietsje sneller in de kwalificatie. In de wedstrijd zaten ze lekker dichtbij elkaar, dus dat was heel goed. Hij kwam ook goed naar voren. Hij heeft Tsunoda nog heel erg geholpen, toen hij een pit stop had gemaakt. Eigenlijk heeft hij alles goed gedaan. Ik denk dat er nog veel meer van hem komt. Het was de eerste wedstrijd, misschien nog even de zenuwen eraf. Maar als ze de auto ook nog iets kunnen verbeteren, dan gaan ze hopelijk wel langzaam richting die punten."

