Brian Van Hinthum

Woensdag 8 maart 2023 09:22

Voorlopig lijkt het dit seizoen wederom een herhaling van zetten voor het team van Ferrari. De Italiaanse formatie kwam op zaterdag in Bahrein weer vrij goed voor de dag, waarna het op zondag met name met de betrouwbaarheid weer helemaal misging voor het team uit Maranello. Helmut Marko grapt over de concurrent.

Tijdens de testdagen in Bahrein hadden we niet al te veel gezien hebben van Ferrari en ze werden dan ook zelden bij de topfavorieten genoemd, Op zaterdag tijdens de kwalificatie wisten ze wél gewoon de tweede startrij veilig te stellen, waarbij Charles Leclerc in de derde kwalificatiesessie niet eens meer besloot om een tweede run te maken en zodoende een setje banden uit te sparen. Het verschil met Red Bull Racing is leek dus nog niet al te groot en dat terwijl de Italianen tijdens de testdagen en de trainingen eigenlijk zelden tot de snelste auto's van de grid behoorden.

Artikel gaat verder onder video

DNF Leclerc

Zoals ook in 2022 echter wel vaker bleek, was de Ferrari met name sterk op die zaterdag in de kwalificatie. Hoewel het in de race qua snelheid nog niet eens zo slecht ging, moest de gifbeker maar weer eens leeg voor Leclerc. De Monegask leek op weg naar zijn eerste podium van het seizoen, maar voelde het vermogen in zijn rode bolide ineens verdwijnen, waardoor het einde oefening was voor Leclerc en hij dus een podiumplek achter Max Verstappen en Sergio Pérez in rook zag opgaan.

Marko houdt Ferrari voor de gek

Marko kan er natuurlijk wel om lachen en de Red Bull-adviseur deelt tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com een gevoelig sneertje uit. "Wie gaat onze tegenstander dit jaar zijn? Na één race is dat lastig om te zeggeb. Er zijn vele tegenstanders. Ik denk dat Mercedes zal verbeteren dit seizoen. Ferrari heeft een krachtigere motor. Maar wat heb je daaraan als je krachtige motor niet betrouwbaar is? De topsnelheid hebben ze wel en daar moeten we mee omgaan", besluit de Oostenrijker.