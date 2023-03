Jan Bolscher

Woensdag 8 maart 2023 15:29 - Laatste update: 15:52

Helmut Marko denkt dat het van de doorontwikkeling van de auto afhangt of Aston Martin dit seizoen inderdaad races zal gaan winnen. De Red Bull Racing-coureur heeft in ieder geval genoten van het gevecht tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso in Bahrein.

Aston Martin maakte tijdens de testdagen in februari al indruk met de pace van de AMR23, maar in dat stadium was het te vroeg om te zeggen of de renstal van Lawrence Stroll daadwerkelijk zo'n grote stap had gezet. Tijdens het raceweekend in Bahrein bleek echter dat Aston Martin - in ieder geval op dit moment - inderdaad het gevecht aan kan gaan met Ferrari en Mercedes. Fernando Alonso kwam op zondag als derde over de streep, terwijl Lance Stroll de zesde plaats uit het vuur sleepte. Een knappe prestatie gezien het feit dat hij twee weken eerder nog met twee gebroken polsen in het ziekenhuis lag.

Klopjacht Alonso

Waar Verstappen al na een paar rondjes aan de horizon was verdwenen, werd er achter de Nederlander volle bak om de knikkers gevochten. Alonso startte vanaf de vijfde stek, maar verloor twee plaatsen bij de start. Hij vocht zich echter een weg naar het podium door op de baan aan Carlos Sainz en Hamilton voorbij te gaan. Met name het gevecht met de zevenvoudig wereldkampioen was indrukwekkend. De twee legden elkaar bochten lang het vuur aan te schenen, totdat Alonso uiteindelijk aan het langste eind trok. Ook profiteerde de Spanjaard van de uitvalbeurt van Charles Leclerc.

Comfortabele Verstappen

"We zagen een derde Red Bull op het podium", vertelt Marko met een knipoog tegenover OE24. "De Aston Martin lijkt erg veel op de Red Bull, wat niet gek is. Een aantal belangrijke mensen zijn van ons naar hen overgestapt. De auto is vrijwel identiek aan de Red Bull van vorig jaar." Of Aston Martin races gaat winnen hangt volgens de Oostenrijker af van de doorontwikkeling van de AMR23, maar hij heeft wel genoten van het gevecht tussen de twee meervoudig wereldkampioenen: "Na de race wilde ik de beelden aan Max laten zien, maar hij zei dat hij tijdens de race alles al op het grote scherm had bekeken", klinkt het lachend.