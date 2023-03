Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton is niet te spreken over de ontwikkelingskoers van de W14 en uit zijn frustraties over het feit dat zijn adviezen niet zijn opgevolgd. De Brit heeft vorig jaar een aantal verbeterpunten doorgegeven over de ontwikkeling van de auto, maar ziet dit vervolgens niet terug in de bolide.

Voor Mercedes was de eerste ronde van het kampioenschap een domper. De renstal wilde na een teleurstellend 2022, dit jaar dan eindelijk weer meeknokken om de bovenste plekken. Toch bleek in Bahrein dat Mercedes nog een heleboel werk moet verleggen om de W14 op snelheid te krijgen. Hamilton vertelt bij de BBC's Chequered Flag dat hij heeft aangegeven waar de pijnpunten van de auto liggen, maar dat de engineers hun eigen kant op zijn gegaan.

Verantwoording afleggen

De 38-jarige Hamilton is sinds 2007 actief in de sport en dus kan hij leunen op een berg aan ervaring. Op basis van die ervaring heeft hij vorig jaar aangegeven welke kant het team op moet, maar hij ziet dat Mercedes dat simpelweg niet heeft opgevolgd. "Vorig jaar heb ik ze verteld welke problemen er met de auto zijn. Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto nodig heeft en wat niet. En ik denk dat het echt gaat om verantwoording afleggen, het gaat om verantwoording nemen en zeggen 'ja, weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd, het is niet waar het moet zijn en we moeten eraan werken", zo roept hij het team op om eerlijk te zijn.

Ommekeer

Ook Hamilton had gehoopt dat Mercedes dit jaar weer terug zou keren naar de top, maar ondanks dat dit nog niet is gebeurd, houdt hij de moed erin. "We zijn nog steeds multi-wereldkampioen weet je, het is gewoon dat ze het deze keer niet goed hebben, ze hadden het vorig jaar ook niet goed, maar dat betekent niet dat we het niet goed kunnen krijgen." De missie van Hamilton is nog altijd om zijn achtste titel binnen te halen en dus werkt hij hard aan de ommekeer: "En ik heb veel van dit soort auto's gehad, vooral in de tijd van McLaren, en ik weet niet wanneer of hoe we het gaan doen wat betreft de ommekeer, maar het zal moeten gebeuren."