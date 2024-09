In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dr. Helmut Marko legt uit dat het team twee topcoureurs aan zich wilde binden en dat het contract zelfs al klaar lag, maar dat Red Bull nul op het rekest kreeg. Ferrari maakt officieel bekend dat Loïc Serra promotie krijgt bij de Scuderia en de FIA ligt overhoop met Hitech Grand Prix over het afwijzen van een Formule 1-deelname. Dit is de GPFans Recap van donderdag 5 september.

Ferrari promoveert eerder aangetrokken Mercedes-topman nog vóór start bij Italianen

Het team van Ferrari heeft een wijziging doorgevoerd in de technische top van het team. Loïc Serra, de man die eerder dit jaar werd weggehaald bij het team van Mercedes, heeft nog vóórdat hij bij Ferrari aan de slag gaat promotie weten te maken. Hij gaat namelijk vanaf 1 oktober aan de slag als Technical Director Chassis. De hele verklaring van Ferrari over de promotie van Serra lezen? Klik hier!

Red Bull vertrouwt op updates: 'Daar gaan we zien of we het tij kunnen keren'

Red Bull Racing mikt op het weekend in Austin om de ommekeer te realiseren, zo meldt dr. Helmut Marko in gesprek met OE24. Het Oostenrijkse team is met man en macht bezig om de gang in de RB20 te krijgen en verwacht halverwege oktober daarvan het resultaat te zien. Lezen waarom Marko specifiek hint op het raceweekend in de Verenigde Staten? Klik hier!

'FIA probeert rechtszaak met dit team stil te houden'

Hitech Grand Prix heeft volgens Formule 1-journalist Joe Saward juridische stappen genomen tegen de afwijzing van de FIA, om toe treden naar de Formule 1. Het team diende vorig jaar net als Rodin Carlin, LKYSUNZ en Andretti-Cadillac een aanvraag in, maar alleen de Amerikaanse partij heeft groen licht gekregen van de autobond. Lezen wat er nu allemaal speelt tussen de FIA en Hitech Grand Prix? Klik hier!

Marko zag Red Bull zowel Alonso als Norris mislopen: "Lag al een contract klaar"

Helmut Marko heeft onthuld hoe Red Bull Racing zowel Fernando Alonso als Lando Norris ooit is misgelopen voor en nadat het Max Verstappen in de gelederen had. Het team had allebei de coureurs aan hun F1-team toe kunnen voegen, maar door omstandigheden gebeurde dit niet en bleef Verstappen de kopman van het team. Lezen hoe Red Bull naast de twee coureurs greep? Klik hier!

'Verstappen wil zo snel mogelijk vertrekken bij Red Bull en denkt zelfs aan sabbatical'

Max Verstappen en Red Bull Racing gaan door een lastige fase van het Formule 1-seizoen en voorlopig beginnen de geruchten rondom de toekomst van de Nederlander steeds heviger te worden. Inmiddels zou het door de huidige situatie zelfs zo zijn dat Verstappen 'zo snel mogelijk wil vertrekken' bij Red Bull. Alles lezen over de mogelijke sabbatical van Max Verstappen? Klik hier!

