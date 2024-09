Max Verstappen en Red Bull Racing gaan door een lastige fase van het Formule 1-seizoen en voorlopig beginnen de geruchten rondom de toekomst van de Nederlander steeds heviger te worden. Inmiddels zou het door de huidige situatie zelfs zo zijn dat Verstappen 'zo snel mogelijk wil vertrekken' bij Red Bull.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Zo snel mogelijk weg

Het zorgt natuurlijk voor groot ongenoegen bij kamp Verstappen. Daar maakt men zich zorgen met het oog op de toekomst en hoopt men gewoon simpelweg de beste auto tot de beschikking te hebben. Daar bovenop blijft de interesse van Mercedes op de achtergrond aanwezig. Hoewel die geruchten in rustiger vaarwater gekomen leken, begint alles nu toch weer op te rakelen na de zeperd in Monza. Het Duitse Blick weet nu zelfs te melden dat 'Verstappen zo snel mogelijk weg wil komen' bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander heeft daarbij totaal geen interesse in het uitdienen van zijn contract en mogelijk wil hij zelfs nog voor 2025 het zogenoemde "zinkende schip" verlaten.

Sabbatical

Eén van de redenen daarvoor ligt ook in de vraagtekens rondom het Red Bull Powertrains-project dat in 2026 de motor gaat leveren voor het team. Geruchten doen de ronde dat het helemaal niet de goede kant op gaat en dus is dat mede een reden voor Verstappen om - in combinatie met de ellende van dit jaar - verder te kijken. De deur bij teams als Mercedes, McLaren en Ferrari is voor 2025 in ieder geval gesloten en dus is een overgang voor 2025 zo goed als uitgesloten. Volgens het Duitse medium zou een sabbatical voor Verstappen echter ook tot de opties behoren om alles op een rijtje te zetten richting het nieuwe motorentijdperk vanaf 2026. Op die manier kan ook bijvoorbeeld Mercedes evalueren hoe Andrea Kimi Antonelli en George Russell presteren.

