De Formule 1-teams hadden na de kwalificatie nog een boel werk aan de winkel voor de Grand Prix van Italië. Onder andere Red Bull Racing en McLaren hebben verschillende onderdelen vervangen.

Lando Norris zal de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza vanaf de pole position aanvangen, ondanks een foutje in zijn tweede run in Q3. Oscar Piastri maakte er een één-twee van voor het papajakleurige team. George Russell had minder tijd om zich voor te bereiden, vanwege de crash van Andrea Kimi Antonelli in de eerste vrije training, maar werd desondanks derde voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ook de andere Mercedes van Lewis Hamilton was ruim sneller dan Max Verstappen en Sergio Pérez. Alexander Albon lijkt in ieder geval in de shortrun mee te kunnen komen met de Red Bulls. Nico Hülkenberg maakt de top tien op de grid af.

Mercedes en Aston Martin slapen uit

McLaren heeft voor de start op de zogeheten 'Temple of Speed' de carterbescherming bij Norris vervangen en bij Piastri de beschermingsstop van het chassis aan de linkerkant. Sainz heeft als verjaardagscadeautje van Ferrari een nieuwe oliefilter gekregen. De crews van Mercedes en Aston Martin hebben kunnen uitslapen - daar zijn geen onderdelen vervangen. Bij Red Bull Racing zijn ze druk bezig geweest met de remmen. Verstappen heeft bij de rem linksachter een nieuw hitteschild voor de remtrommel en een nieuwe koelingsinlaat. Ook de bevestiging van de rem is meegenomen. Bij Pérez is het hitteschild aan de linkerachterkant ook vervangen, evenals de zekering pin van het chassis.

VCARB, het zusterteam van de energiedrankfabrikant, heeft ook niet stilgezeten. Daniel Ricciardo heeft een nieuw raampje achter zijn stuur gekregen en bij Yuki Tsunoda is er aan het rechterachterwiel gesleuteld om de wielmoer stabieler te kunnen bevestigen. Pierre Gasly heeft van Alpine nieuw wrijvingsmateriaal gekregen bij de voorremmen en op de wagen van Esteban Ocon vinden we een nieuwe ophanging linksachter. Haas heeft bij Kevin Magnussen een snelheidssensor vervangen evenals de remtrommel linksachter. Debutant Franco Colapinto ging door de grindbak in de kwalificatie en bleef daardoor steken in Q1. Williams heeft de schade aan de vloer van de Argentijn gerepareerd. Kick Sauber heeft de batterijen van de rekstrookjes vervangen bij Valtteri Bottas. Ook de waterslangklem is meegenomen bij de Fin.

