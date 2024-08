Norris pakt pole in Monza, Red Bull tast in het duister na kwalificatie | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is Lando Norris op zaterdag gelukt om zijn vijfde pole position uit zijn carrière te pakken en dat allemaal in Monza. Max Verstappen hoopt in Italië weer dichter bij McLaren te staan, maar in Q3 ging de RB20 een stap achterwaarts en dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij het Oostenrijkse team en het team van Mercedes heeft Kimi Antonelli dan eindelijk officieel bevestigd als teamgenoot van George Russell vanaf 2025. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 31 augustus.

Norris pakt pole voor Grand Prix van Italië, Verstappen op teleurstellende zevende plaats

Lando Norris heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Italië. Op het iconische Autodromo Nazionale Monza was hij met een 1.19.327 de concurrentie te snel af. Oscar Piastri en George Russell completeren de top drie. Max Verstappen bleef steken op P7.

Verstappen duidelijk na "bizarre" kwalificatie in Monza: "Dit is al een hele tijd aan de gang"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen moest tijdens de kwalificatie in Monza genoegen nemen met een teleurstellende zevende startpositie. De Nederlander legt voor de camera van Viaplay uit dat het in Q2 nog redelijk ging, maar dat het gevoel met de RB20 in Q3 totaal was verdwenen.

Antonelli officieel bevestigd als opvolger van Hamilton bij Mercedes

Andrea Kimi Antonelli is de opvolger van Lewis Hamilton en zal dus de nieuwe teamgenoot worden van George Russell in het F1-seizoen van 2025. Dat heeft Mercedes officieel bevestigd. De jonge Italiaan is pas net 18 geworden en zal dus één van de jongste coureurs ooit in de koningsklasse zijn.

Brown wil uitspraken over Verstappen 'rechtzetten': "Enorm veel respect voor hem"

McLaren-CEO Zak Brown heeft de afgelopen maanden een heleboel kritische noten laten horen over Max Verstappen en Red Bull Racing. De Amerikaan wil twee kritische uitspraken over Verstappen graag even rechtzetten, zo laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. Het was volgens de Amerikaan niet de bedoeling om het kunnen van de drievoudig wereldkampioen in twijfel te trekken.

Horner zit met de handen in het haar: "We snappen er eigenlijk helemaal niets van"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de nood nu echt aan de man met de zevende startplek van Max Verstappen in Monza. De RB20 had volgens de Nederlander vooral last van onderstuur en de teambaas moet erkennen dat het Oostenrijkse team even niet weet waar de oplossing te vinden is.

Norris verklaart 'simply lovely'-uitspraak: 'Was gewoon het eerste wat in mijn hoofd opkwam'

Volgens tweevoudig Grand Prix-winnaar Lando Norris moet er niet te veel achter de uitspraak 'simply lovely' worden gezocht, de woorden die Max Verstappen vaak gebruikt, maar Norris in Zandvoort ook even liet horen. In gesprek met Sky Sports F1 geeft de McLaren-coureur tekst en uitleg.

