Andrea Kimi Antonelli is de opvolger van Lewis Hamilton en zal dus de nieuwe teamgenoot worden van George Russell in het F1-seizoen van 2025. Dat heeft Mercedes officieel bevestigd. De jonge Italiaan is pas net 18 geworden en zal dus één van de jongste coureurs ooit in de koningsklasse zijn.

Echt heel verrassend is de bevestiging van Mercedes niet. Zo hintte Mercedes-teambaas Toto Wolff al enkele maanden op de jongeling als teamgenoot van Russell vanaf 2025. Of de deal alleen voor dat seizoen geldt of voor meerdere jaren, is niet bekend. Toen Antonelli slechts 12 jaar was en nog in de karts actief was, werd hij al ontdekt door Mercedes en tekende hij bij het juniorteam van de Duitse grootmacht. Hij won verschillende kartkampioenschappen op Europees niveau, voordat de in Bologna geboren coureur zich in 2022 opmaakte voor zijn eerste volledige seizoen in de autosport. Antonelli sleepte direct de Italiaanse en Duitse titels binnen in de Formule 4. Tevens schreef hij de Formule 4-race in de FIA Motorsport Games op zijn naam en hielp hij Italië naar de overwinning. Vorig jaar werd hij kampioen in de Formule Regional in Europa en het Midden-Oosten. Antonelli sloeg de FIA Formule 3 over en stapte direct in de FIA Formule 2 in, waar hij meerdere races wist te winnen.

Opvolger Hamilton

Hamilton maakte afgelopen februari bekend Mercedes, waar hij zes van zijn zeven rijderskampioenschappen won, in te ruilen voor Ferrari waar hij na dit seizoen Carlos Sainz zal opvolgen. Toto Wolff moest daarom op zoek naar een nieuwe coureur. De teambaas zou met meerdere partijen hebben gesproken. De keuze viel onder andere op Max Verstappen, ondanks dat hij een contract heeft bij Red Bull Racing tot en met 2028. Door de rommelingen bij de energiedrankfabrikant bestond de kans dat Verstappen zich bij de Zilverpijlen zou voegen. In aanloop naar de Dutch Grand Prix zou Wolff echter hebben opgegeven het management van Verstappen voor 2025 te overtuigen en dat maakte de baan vrij voor Antonelli.

Leeftijd

Wanneer Antonelli zijn debuut als fulltime-coureur maakt in de Grand Prix van Bahrein op 16 maart, dan zal hij 18 jaar, 6 maanden en 19 dagen oud zijn, en dat maakt hem een van de jongste Formule 1-coureurs ooit. Verstappen was 17 jaar, 5 maanden en 15 dagen oud tijdens de Australische Grand Prix van 2015 en Lance Stroll was 18 jaar, 4 maanden en 26 dagen oud op het Albert Park Circuit in 2017. Andere coureurs die als tiener debuteerden zijn Ollie Bearman, Jaime Alguersuari, Lando Norris, Mike Thackwell, Ricardo Rodríguez, Fernando Alonso, Esteban Tuero, Daniil Kvyat, Chris Amon, Esteban Ocon en Sebastian Vettel.

