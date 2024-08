McLaren-CEO Zak Brown wil twee kritische uitspraken over Max Verstappen graag even rechtzetten, zo laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. Het was volgens de Amerikaan niet de bedoeling om het kunnen van de drievoudig wereldkampioen in twijfel te trekken.

Het Formule 1-team van McLaren neemt het dit seizoen in de kop van het veld regelmatig op tegen Red Bull Racing, en zoals we in het verleden al vaker hebben gezien binnen deze sport, zet een spannende rivaliteit de verhoudingen regelmatig op scherp. McLaren-CEO Zak Brown en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hebben zich via de media meer dan eens kritisch uitgelaten over de ander, waarbij Brown het niet schroomde om de onrust binnen Red Bull Racing, vanwege het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag tegen Horner, aan te stippen.

Brown wil uitspraak rechtzetten

Ook Max Verstappen bleef niet gespaard. Zo liet Brown eerde dit seizoen optekenen dat Verstappen zijn afgelopen twee wereldtitels te danken heeft aan zijn dominante auto, en liet hij zich kritisch uit over de Nederlander als coureur, na het incident met Lando Norris op de Red Bull Ring. Op die uitspraken wil Brown echter graag nog even terugkomen om wat nuance toe te voegen, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Verkeerd begrepen

"Ik heb het gevoel dat sommigen mij verkeerd hebben begrepen", klinkt het. "Dat ik zei dat Max alleen de twee vorige titels kon winnen door een dominante auto, dat was absoluut geen aanval op zijn kwaliteiten. Maar die auto was wel héél goed. Als je dan ook nog Max erin zit, is hij helemaal onverslaanbaar. Dat wordt dan misschien geïnterpreteerd als ik bedoel dat hij alleen maar won door die auto, maar dat is niet zo. Kijk alleen naar hoe een coureur als Sergio Pérez nu presteert. Max is een van de beste Formule 1-coureurs ooit, dat wil ik bij deze graag rechtzetten."

Veel respect voor Verstappen

Ook op dat andere moment waarop Brown zich niet populair maakte bij Red Bull Racing-fans, komt hij nog even terug: "Max en Lando botsten met elkaar in Oostenrijk. Ik vond Max daar iets te agressief en hij kreeg ook een straf van de stewards, dus ik was niet de enige. Maar dan bedoel ik niet meteen dat hij geen goede coureur is. Ik heb nog tegen zijn vader Jos geracet. Voor zowel hem al Max heb ik enorm veel respect, maar ik kan me goed voorstellen dat niet alle Red Bull-fans nog fan van Zak Brown zijn."

