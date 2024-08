Verstappen duidelijk na "bizarre" kwalificatie in Monza: "Dit is al een hele tijd aan de gang"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen moest tijdens de kwalificatie in Monza genoegen nemen met een teleurstellende zevende startpositie. De Nederlander legt voor de camera van Viaplay uit dat het in Q2 nog redelijk ging, maar dat het gevoel met de RB20 in Q3 totaal was verdwenen.

Het hele weekend al had Verstappen last van onderstuur en dat zou uiteindelijk in Q3 ook weer opspelen. Het was vooral opvallend, omdat de Limburger er tijdens Q2 geen last van had. "Op één of andere manier liep het in Q3 voor geen meter. Twee setjes nieuwe banden en ineens had ik heel veel onderstuur. De auto draaide gewoon nergens meer, in bocht één, vier, zes, zeven. Ik kreeg de auto gewoon niet meer aan de praat. Terwijl het in Q2 nog redelijk ging, niet voor pole, maar toen voelde het wel iets beter aan. In Q3 ineens heel veel onderstuur, dan werkt niets meer", opent Verstappen.

Bizarre Q3

Op de vraag of hij een oorzaak heeft voor het vele onderstuur, reageert Verstappen: "Dit is al een hele tijd aan de gang. Onderstuur of overstuur of allebei een beetje, dus ja, dat is heel lastig. Allebei van die runs (in Q3) gingen eigenlijk voor geen meter." Normaliter bouwen de coureurs de kwalificatie op en wordt er per sessie wat tijdwinst geboekt, maar dat zat er niet in voor Verstappen. "Ik was bijna vier tienden langzamer dan mijn run in Q2. Dat is natuurlijk wel bizar, hoe dat kan. De balans was er opeens totaal niet meer. Normaal maak je natuurlijk altijd gewoon stappen, nu kan die stap op Monza iets kleiner zijn, maar vanaf bocht één liep het gewoon niet meer."

Norris kan inlopen in titelstrijd

Titelrivaal Norris vertrekt zondagmiddag vanaf pole position en mocht Verstappen zich niet een weg naar voren kunnen banen, dan kan de Brit een flinke slag slaan in het kampioenschap. "Ja, dat hebben we helemaal aan onszelf te danken. De longruns waren ook niet echt geweldig, dus we zien het wel. We staan nu aan de achterkant van het groepje en we gaan ons best doen."

