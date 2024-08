Volgens tweevoudig Grand Prix-winnaar Lando Norris moet er niet te veel achter de uitspraak 'simply lovely' worden gezocht, de woorden die Max Verstappen vaak gebruikt, maar Norris in Zandvoort ook even liet horen.

Norris domineerde het raceweekend in Nederland, door niet alleen de pole position met een flinke marge te pakken. Ook ging de zege naar de 24-jarige coureur toe, die uiteindelijk meer dan twintig seconden eerder over de streep kwam dan nummer twee Verstappen. Daniel Ricciardo, teamgenoot geweest van beide mannen, liet in Monza weten dat Verstappen de uitspraak waarschijnlijk niet zo leuk heeft gevonden, hoewel de Nederlander er zelf niets over heeft gezegd.

'Het was gewoon het eerste wat in mijn hoofd opkwam'

In gesprek met Ted Kravitz bij Sky Sports F1 legt Norris de uitspraak uit: "Hij [Verstappen red.] heeft veel races gewonnen en hij heeft veel dingen gezegd. Het is niet zo dat ik me had voorgenomen om dat te zeggen. Het was gewoon het eerste wat in mijn hoofd opkwam." Enkele fans op social media wezen naar vals spel van de McLaren-coureur, maar Norris legt uit dat hij niet met dit soort dingen bezig is. "Als ik heel eerlijk ben, dan betekent het eigenlijk niet zoveel voor mij. Ik probeerde niet een statement te maken. Ik probeer gewoon te winnen om daarna naar huis te gaan. Het was een grappig iets om te zeggen. Ik bedenk dat soort dingen niet en ik probeer zeker niet uit te halen, zoals veel mensen zeggen." Daarnaast zijn Norris en Verstappen goede vrienden en dus moet er volgens hem niet zoveel achter worden gezocht: "Ik heb namelijk veel respect voor Max en heb een uitspraak van één van zijn vele overwinningen gebruikt."

"It just popped into my head and I thought I'd say it, it's a fun thing" 😂



Lando on his "Simply Lovely" in Zandvoort 🏆📻 pic.twitter.com/36TemXmYpt — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 31, 2024

