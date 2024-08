De 'Simply lovely'-opmerking van Lando Norris in Zandvoort deed de nodige stof opwaaien. Hoewel we Max Verstappen nog niet hebben gehoord over de actie van zijn vriend, kan Daniel Ricciardo ons wel een inkijkje geven in hoe Verstappen reageert op die opmerking.

Norris won natuurlijk afgelopen weekend de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort en daarmee nam hij Verstappen op eigen grondgebied te grazen. Na afloop van de race hield hij de Nederlander bovendien voor de gek door Verstappen's 'simply lovely'-opmerking op de boardradio te zeggen. Daarmee refereerde de McLaren-coureur aan de opmerking die de wereldkampioen doorgaans laat horen wanneer hij een Grand Prix op zijn naam weet te schrijven. De actie van Norris viel bij sommige fans niet helemaal in goede aarde en de vraag was natuurlijk hoe de opmerking bij Verstappen zelf gevallen is.

Strijd Norris/Verstappen

Ricciardo wordt een paar dagen na de race in Zandvoort gevraagd hoe hij denkt over de hele situatie en de opkomende strijd tussen het tweetal: "Ik heb het genoegen gehad om met beide coureurs teamgenoot te zijn. Allebei zijn ze natuurlijk enorm getalenteerd. Lando zijn vertrouwen groeit steeds meer met hoe langer hij in de sport zit. Ook aan de hand van de successen die hij weet te boeken", zo begint de Honey Badger tegenover F1TV over de groeiende status van Norris in de sport.

Simply lovely

Vervolgens wordt het beruchte moment op de boardradio van vorige week doorgenomen door de Racing Bulls-coureur en hij weet zich in te beelden hoe Verstappen erop gereageerd heeft: "Het getuigt van veel vertrouwen van hem om een 'simply lovely' na afloop van de race eruit te gooien. Ik weet dat ze vrienden zijn, maar ik weet ook hoe competitief Max is. Hij heeft dat niet heel leuk gevonden. We gaan zien hoe hij dit weekend gaat reageren", besluit de voormalig coureur van McLaren en Renault.

