Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de nood nu echt aan de man met de zevende startplek van Max Verstappen in Monza. De RB20 had volgens de Nederlander vooral last van onderstuur en de teambaas moet erkennen dat het Oostenrijkse team even niet weet waar de oplossing te vinden is.

Red Bull is al een tijdje zoekende en dat zorgde er in Zandvoort voor dat Sergio Pérez en Verstappen met verschillende versies van de RB20 de baan opreden. Die test moest wat antwoorden geven, maar heeft nog niet voor de oplossing gezorgd. Tijdens de kwalificatie in Monza zag het er iets beter uit, want in Q2 kon de Nederlander aardig in de buurt van de tijden van McLaren komen. In Q3 was er ineens heel wat onderstuur te bespeuren en daar heeft de renstal nog geen antwoorden voor gevonden.

Red Bull zit nog vol onbegrip

Tegenover Sky Sports F1 legt Horner de vinger op de pijnlijke plek: "We snappen er eigenlijk helemaal niets van. We reden een 1:19.6 op een gebruikt setje, maar op nieuwe banden kwamen we niet verder dan een 1:20.0. De balans is er gewoon niet en dat zal je ook van hem [Max Verstappen] horen. Er is iets fundamenteels mis, waar we nog niet bovenop zitten. We moeten begrijpen waarom het ons op die gebruikte banden wel lukte. In Q3 konden we onszelf niet verbeteren, waar de rest dat wel kon. We staan er mijlenver vanaf. Dat moeten we gaan begrijpen en snel ook."

Problemen ook aanwezig in oude specificatie RB20

Om te achterhalen hoe de problemen kunnen worden opgelost, heeft Red Bull vorige week een experiment uitgevoerd, maar de problemen waren ook daar aanwezig: "We hebben vorige week een oudere specificatie geprobeerd, om te kijken of daar enkele van de problemen mee zouden verdwijnen. De realiteit is dat we ook daarmee dezelfde karakteristieke van de wagen hadden." Toch was in Monza niet alleen McLaren sneller, ook Ferrari en Mercedes staan voor het duo van Red Bull: "We moeten er snel bovenop komen. We zien dat de McLarens een significante stap hebben weten te zetten. We staan hier ook nog achter Mercedes en Ferrari, dus we hebben veel werk te verleggen."

Op de vraag of de updates wellicht nog het verschil kunnen maken, is de teambaas ook duidelijk: "Er is gewoon iets dat duidelijk niet werkt op de auto. Dat proberen we uit te zoeken en te ontrafelen. Daarna moeten we het probleem begrijpen, oplossen en implementeren op de auto."

