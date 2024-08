Lando Norris heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Italië. Op het iconische Autodromo Nazionale Monza was hij met een 1.19.327 de concurrentie te snel af. Oscar Piastri en George Russell completeren de top drie. Max Verstappen bleef steken op P7.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië beloofde op voorhand een interessante te worden. Waar Max Verstappen in de eerste vrije training op vrijdag bovenaan de snelste tijd op het bord zette, was het bij de laatste oefensessie Lewis Hamilton die bovenaan de tijdenlijst eindigde, met daarachter George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris. In die sessie bleef de Nederlander steken op de zesde tijd. Een lastige om op voorhand in te vullen dus. Met een buitentemperatuur van 33 graden Celsius was het Italiaanse asfalt bij het vrijgeven van de baan opgewarmd tot maar liefst 50 graden Celsius.

Artikel gaat verder onder video

Q1 - Groot moment Sainz, Verstappen komt Piastri tegen in pitstraat

Het Ferrari-duo beet voor het eigen publiek het spits af. Carlos Sainz stuurde zijn SF-24 direct naar buiten om een tijd om het bord te zetten, met Leclerc in zijn kielzog. De Spanjaard kende een flink moment in de tweede Lesmo en moest zijn ronde afbreken. Leclerc klokte een 1.20.074. Na de eerste snelle runs was het echter Norris die de tijdenlijst aanvoerde met een 1.19.911, bijna twee tienden voor de Monegask. Verstappen, Russell en Hamilton completeerden de top drie, terwijl Sergio Pérez, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Pierre Gasly en Sainz zich in de gevarenzone begaven.

Met nog vier minuten op de teller kwam het veld opnieuw naar buiten voor een laatste snelle ronde in Q1. Verstappen moest in de pitstraat hard in de ankers om niet tegen Piastri aan te rijden, nadat het team van McLaren de Nederlander niet op tijd aan zag komen. Uiteindelijk was het Norris die met een 1.19.911 de eerste kwalificatiesessie als snelste afsloot, met daarachter Leclerc (1.20.074), Piastri (1.20.076), Sainz (1.20.149) en Russell (1.20.169). Het doek viel voor Yuki Tsunoda, Lance Stroll, nieuwkomer Franco Colapinto, Valtteri Bottas en Guanyu.

Sainz has to catch a big snap after brushing the gravel at the second Lesmo 😱



He keeps the Ferrari on track, as team-mate Leclerc sets the early benchmark.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/x1l7QdCend — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Q2 - Hamilton zet de toon

In Q2 was het opnieuw Sainz die de karavaan aanvoerde. Dit keer klokte de Spanjaard een 1.20.328, maar dat bleek slechts genoeg voor de zevende stek. Na de eerste runs was het Hamilton die met een 1.19.641 op de eerste stek stond, gevolgd door Norris, Piastri, Verstappen en Russell. Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon en Daniel Ricciardo moesten nog een keer aan de bak om kans te maken op een ticket voor de laatste tien. Bij het vallen van de vlag bleek de ronde van Hamilton genoeg voor de snelste tijd in Q2, gevolgd door Verstappen (1.19.662), Norris (1.19.727), Sainz (1.19.799) en Piastri (1.19.808). Alonso, Ricciardo, Magnussen, Gasly en Ocon wisten zich niet bij de snelste tien te scharen.

HAMILTON!



The five-time Monza winner blasts to the top of the times 👏



We've got four teams separated by absolutely nothing! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/cRaxGpMCWY — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Q3 - Deceptie voor Red Bull Racing

In de allesbepalende en derde kwalificatiesessie, kwamen de tien overgebleven coureurs direct naar buiten om hun jacht op de perfecte ronde te starten. En al snel werd duidelijk dat die er voor Red Bull Racing niet zou komen. Verstappen bleef steken op de zevende tijd, met zijn Mexicaanse teammaat op P8. Norris legde met een 1.19.327 beslag op pole position, gevolgd door Piastri, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton. Albon en Hülkenberg completeerden de top tien.

Gerelateerd