Williams ontslaat Sargeant, Red Bull onthult oorzaak van tempo Verstappen | GPFans Recap

Wat er lange tijd al leek aan te komen, werd dinsdag dan eindelijk bekend; Logan Sargeant moet per direct plaatsmaken bij Williams. Daarnaast heeft Red Bull Racing de oorzaak voor het tempo van Max Verstappen in Zandvoort onthuld, ook wijst Formule 1-commentator Olav Mol naar een 'foefje' bij het team van McLaren. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 27 augustus.

Williams bevestigt vertrek Sargeant, maakt direct vervanger bekend

Williams heeft zojuist bevestigd dat het Logan Sargeant per direct op straat gezet heeft. De geruchten deden al een paar dagen de ronden, maar zijn nu dus definitief bevestigd door het Formule 1-team. Williams-junior Franco Colapinto wordt naar voren geschoven als invaller. De Argentijn mag de negen resterende races van het seizoen uitrijden. Alles lezen over het ontslag van Sargeant? Klik hier!

Red Bull bekijkt data en onthult waarom Verstappen zó langzaam was in Zandvoort

Lando Norris kwam in Zandvoort meer dan twintig seconden eerder over de streep dan nummer twee Max Verstappen. Het was voor het Oostenrijkse team de reden om in de data te duiken en de oorzaak van het tempo van Verstappen te achterhalen. Dr. Helmut Marko trekt in gesprek met ServusTV de voorlopig conclusie. Lezen wat de oorzaak was voor het tempo van Verstappen in Zandvoort? Klik hier!

Albers komt met heel slecht nieuws voor Verstappen in Monza

Afgelopen weekend in Zandvoort had Red Bull Racing op alle vlakken geen schijn van kans tegen McLaren. Niet alleen in de race werd het verschil duidelijk, ook over één rondje is de MCL38 qua snelheid een stuk beter. Komend weekend reist het spektakel af naar Monza, maar Christijan Albers heeft voor de Verstappen-fans geen goed nieuws. Lezen waarom Albers vermoedt dat Red Bull Racing een zware dobber aan het weekend in Italië zal gaan krijgen? Klik hier!

Mol: 'McLaren heeft iets gevonden, wat de rest nog niet heeft'

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft Red Bull Racing niet alleen te kampen met een RB20 die onderpresteert, ook moet het team van McLaren de nodige schouderklopjes krijgen. In zijn ogen heeft de papaja-oranje renstal namelijk een foefje gevonden, waardoor het in Zandvoort met overmacht naar de zege wist te rijden. Lezen op welk foefje de Formule 1-commentator doelt? Klik hier!

Marko haalt wenkbrauwen op: 'Zelfs Pérez was sneller dan Verstappen'

Max Verstappen kwam bijna 23 seconden later dan winnaar Lando Norris over de finish tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Het was een gat dat we nog niet eerder hebben gezien dit seizoen - en dat zorgt dan ook voor vraagtekens bij Red Bull Racing. Dr. Helmut Marko constateert dat zelfs Sergio Pérez sneller was dan Verstappen. De beargumentatie van de adviseur van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

