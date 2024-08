Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft Red Bull Racing niet alleen te kampen met een RB20 die onderpresteert, ook moet het team van McLaren de nodige schouderklopjes krijgen. In zijn ogen heeft de papaja-oranje renstal namelijk een foefje gevonden, waardoor het in Zandvoort met overmacht naar de zege wist te rijden.

Het machtsvertoon van Lando Norris en McLaren onderstreept de huidige verhoudingen binnen de koningsklasse. Red Bull Racing leidt nog altijd het constructeursklassement en Max Verstappen staat ook nog bovenaan in het kampioenschap bij de coureurs. Toch snoepte McLaren daar in de laatste race punten vanaf, dankzij de ontwikkeling van de wagen. De MCL38 heeft sinds de race in Miami het tempo gevonden en de updates lijken ook elke keer raak te zijn, wel vermoedt Mol dat het team simpelweg een nieuwigheidje heeft ontdekt, dat de andere teams nog niet hebben gezien.

De knappe koppen van McLaren hebben iets vonden

In de podcast F1 aan Tafel zoomt Mol in op de beelden die na de wedstrijd in Zandvoort zijn geschoten. "Ik weet niet of je het shot gezien hebt, maar Fernando Alonso heeft ongeveer twintig seconden op zijn knieën achter die McLaren gelegen toen die in parc ferme aankwam. Men denkt, en dit gaat zeker niet over legaal of illegaal, maar men denkt dat ze bij McLaren echt iets gevonden hebben onder de auto, wat de rest nog niet heeft", verklaart Mol.

Vergelijkbaar met dubbele diffuser Brawn GP

De commentator trekt dan ook de vergelijking met teams uit het verleden. "De laatste keer dat zoiets gebeurde, was bij Brawn GP (2009). Ross Brawn (voormalig teambaas Brawn GP) maakte de dubbele diffuser, daar hebben ze zes maanden een voordeel van gehad en dat heeft iedereen daarna nagebouwd en toen wonnen ze geen wedstrijd meer", aldus Mol.

