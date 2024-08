Voor Logan Sargeant komt het Formule 1-avontuur misschien wel eerder tot een eind, dan hij van tevoren had gehoopt. Vanaf 2025 zit Carlos Sainz in zijn zitje bij Williams, maar na de klapper in de derde training op Zandvoort, komt zijn afscheid misschien wel eerder dan gedacht.

De geruchten gaan dat teambaas James Vowles klaar is met de 23-jarige coureur en dat Liam Lawson mogelijk het stoeltje naast Alexander Albon gaat invullen vanaf de race in Monza. Ook de naam van Mick Schumacher wordt genoemd en Williams-junior Franco Colapinto zou ook in beeld zijn als mogelijk opvolger. Één ding lijkt duidelijk, Sargeant heeft misschien wel zijn allerlaatste Formule 1 Grand Prix gereden.

Sargeant worstelt met FW-46

Sargeant heeft in 2024 nog altijd nul punten achter zijn naam staan, daar waar teamgenoot Albon er al vier heeft weten te verzamelen. Daarnaast is de FW-46 ook niet altijd even veilig in de handen van de Amerikaanse coureur, want meer dan eens eindigt de race van Sargeant in de bandenstapels. Het seizoen werd hervat in Zandvoort, maar Sargeant kon zijn bolide in de derde training niet op het asfalt houden en klapte in de vangrails. Uiteindelijk kon hij niet deelnemen aan de kwalificatie, want de wagen was niet op tijd hersteld. Tijdens de race kon hij echter wel een aantal plekken goedmaken en kwam hij als zestiende over de streep.

Mogelijke vervanging laat Sargeant koud

Tegenover het Duitse Auto Motor und Sport vertelde teambaas Vowles dat hij momenteel aan het nadenken is over de positie van Sargeant bij Williams en tegenover Motorsport.com reageert de Amerikaanse coureur op alle geruchten. "Nee, ik hoor ze elk weekend, dus het is niets nieuws", opent Sargeant. Op de vraag of het nog iets met hem doet dat hij mogelijk wordt vervangen, reageert hij: "Nee, het kan me niets schelen."