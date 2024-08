Max Verstappen (26) kon de eindjes niet aan elkaar knopen afgelopen zondag tijdens de Dutch Grand Prix. De Nederlander slaagde er niet in rivaal Lando Norris bij te benen en finishte uiteindelijk op grote achterstand als tweede. Aankomend weekend krijgt hij een nieuwe kans in Monza, maar Christijan Albers heeft alvast slecht nieuws voor hem.

Te veel downforce, een andere bandenslijtage dan verwacht en een hele andere vloer zijn zo maar wat redenen die invloed kunnen hebben gehad op het gebrek aan snelheid in de RB20 van Verstappen afgelopen zondag. Hoewel de drievoudig wereldkampioen nog een sterke start kende en zich zelfs even los wist te rijden van Norris, bleek dit uiteindelijk van korte duur. De McLaren was veel sterker en wist uiteindelijk met bijna 23 seconden voorsprong als winnaar over de finish te komen. Na afloop van de race op Zandvoort werd de noodklok dan ook geluid door onder meer Jos Verstappen en Dr. Helmut Marko. Er moet wat veranderen, anders verdampt de voorsprong in het WK nog sneller dan gehoopt. Albers verwacht echter geen comeback van Verstappen op Monza.

Slecht nieuws voor Verstappen in aanloop naar Monza

Veel tijd om uit te rusten en na te denken is er niet voor Verstappen en co., want aankomend weekend staat alweer de Grand Prix van Italië op het iconische circuit van Monza op het programma. En daar moet Red Bull alle zeilen gaan bijzetten om McLaren van meer tegenstand te kunnen voorzien. Maar Albers geeft Verstappen weinig hoop voor aankomend weekend. "Dat is volgende week niet opgelost, nee", zo is hij pessimistisch in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

Circuit Monza ligt McLaren beter dan Red Bull

En deze zorgwekkende uitspraak doet de oud-F1-coureur niet zomaar. Hij baseert dit op de karakteristieke eigenschappen van de baan in Italië. " Red Bull is wel sterk in snelle bochten, maar McLaren is beter in de middelsnelle bochten. In Monza heb je geen snelle bochten, maar wel veel middelsnelle en langzame bochten", zo klinkt het.

