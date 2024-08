Norris wint Dutch GP op dominante wijze, Verstappen kritisch over Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lando Norris mocht de wedstrijd op Circuit Zandvoort vanaf de pole position aanvangen, maar het kwam niet als een verrassing dat hij direct de leiding verloor. De start is absoluut geen sterke kant van de Brit. Max Verstappen ging er meteen voorbij richting de Tarzanbocht en nam de eerste plek over. Norris bleef echter binnen twee seconden van zijn rivaal en kon vervolgens de DRS gebruiken om aan Verstappen voorbij te gaan. Na de eerste pitstop breidde hij alleen maar zijn voorsprong uit. De McLaren-coureur schreef de F1 Dutch Grand Prix op zijn naam met een gat van 23 seconden richting Verstappen. De Limburger is niet tevreden over de RB20-bolide en vertelde na afloop dat de balans ver te zoeken was. Red Bull-teambaas Christian Horner ging er tegenover onder andere GPFans dieper op in waarom zijn coureur relatief langzaam was. Verder bevestigde Toto Wolff dat Andrea Kimi Antonelli de vrije training zal doen op Monza, zijn er nieuwe ontwikkelingen in de Uralkali-saga en staat Red Bull er voor open om Liam Lawson uit te lenen aan Williams.

Norris reageert na afloop zege in Zandvoort: "Ik wist het al vanaf ronde vijf"

De Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort is zondagmiddag een prooi geworden voor Lando Norris. De Brit beleefde vanaf pole niet de beste start, maar knokte zich terug tegenover Max Verstappen. Na afloop van zijn dominante machtsvertoon is hij ontzettend blij met de zege. "Het voelt geweldig. Ik wil niet zeggen dat het een perfecte race was door de start, maar daarna ging het vrij goed. De snelheid was goed en de auto was sterk vandaag. Ik kwam langs Max en dat was het belangrijkste. Het was een behoorlijke rechttoe rechtaan race, maar ik heb er wel van genoten." Vanzelfsprekend moest de Brit uiteindelijk wel de Nederlandse fans teleurstellen: "Er zijn zoveel fans hier. Ik heb een hoop Nederlandse fans. Heel erg bedankt allemaal. Sommigen zullen wel balen, maar het was een goede race en hopelijk supporten ze mij." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na zijn overwinning in de Dutch Grand Prix.

Verstappen opnieuw flink kritisch over RB20: "Maar dat is al een tijd zo"

Max Verstappen moest zondag tijdens zijn thuisrace op Circuit Zandvoort lijdzaam toezien hoe Lando Norris er op dominante wijze met de zege vandoor ging. Na afloop van zijn tweede plek in de Dutch Grand Prix is de Nederlander - niet voor het eerst dit seizoen - flink ontevreden met de auto. "We waren gewoon niet snel genoeg, maar dat is ook niet iets dat ik niet had voorzien. Ik had een goede start natuurlijk en een paar minuten op kop gereden. Maar ik hield dat gewoon niet vol, de banden werkten niet mee. Eén keer verdedigd, maar de tweede keer kwam hij al heel vroeg en kun je niks meer doen", baalt hij voor de camera van Viaplay. Vervolgens vertelt hij wat er allemaal mis is met zijn RB20 op dit moment: "De balans van de auto, de banden slijten te hard. Maar dat is al een tijd zo. Overstuur, onderstuur, geen balans in de auto", zo verklaart de drievoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de kritische woorden van Max Verstappen na de Dutch Grand Prix.

Haas loopt vertraging op na betaling, zal Zandvoort alsnog niet verlaten vandaag

Haas is voormalig titelsponsor Uralkali een enorm geldbedrag verschuldigd en ze zouden de betalingsdeadline hebben gemist. Daarom was de politie samen met de gerechtsdeurwaarder afgelopen donderdag in de paddock in Zandvoort om de inboedel van het team in kaart te brengen. Uralkali had namelijk een Nederlandse rechter gevraagd om beslag te leggen op alle spullen van Haas. Het Russische bedrijf liet het team nog wel meedoen aan de Dutch Grand Prix, maar als Haas niet de 9 miljoen dollar ophoestte, dan zouden al hun spullen worden ingenomen. Haas heeft op vrijdag de betaling te hebben overgemaakt. Daarmee leek de zaak gedaan. Het team heeft echter nog steeds niet de bevestiging gekregen van Uralkali dat het geldbedrag daadwerkelijk is aangekomen. Haas zal daarom voorlopig nog in Nederland moeten blijven, totdat het, hopelijk, morgen groen licht krijgt. Lees hier het hele artikel over de situatie omtrent Haas en diens voormalig titelsponsor Uralkali.

Horner onthult gokje te hebben gewaagd met Verstappen: 'Hierom was hij langzaam'

Max Verstappen kon vandaag geen vuist maken tegen Lando Norris tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Nederlander kwam met een enorme achterstand op de Brit als tweede over de finish. Hoe kon het dat Verstappen zó relatief langzaam was in Zandvoort? Red Bull-teambaas Christian Horner legt het uit. "Ik denk dat het aan meerdere dingen lag, maar allereerst waren zij gewoon heel, heel snel vandaag. Dus complimenten aan hen daarvoor. Wij hebben een klein beetje gegokt, want we dachten dat de degradatie [van de banden, red.] behoorlijk hoog zou zijn. Dus we zijn vrij hoog gaan zitten wat betreft het downforce-niveau, we gingen voor maximaal downforce", zo legt Horner tegenover onder andere GPFans. "En dat was klein beetje een gok, want als de degradatie hoog zou zijn denk ik dat het ons had kunnen helpen, maar het bleek dat de degradatie erg laag was, dus dat maakte ons langzaam wat betreft de topsnelheid met Max." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die ingaat op de tweede plek van Max Verstappen.

Wolff onthult: "Antonelli rijdt VT1 in Italië voor Mercedes"

De geruchten zijn al een tijdje daar dat Andrea Kimi Antonelli, vandaag 18 jaar geworden en dus beschikbaar voor een stoeltje in F1, vanaf 2025 namens Mercedes gaat rijden en de opvolger gaat zijn van Lewis Hamilton. Toto Wolff wilde tegenover Motorsport.com nog niet bevestigen dat dit gaat gebeuren, maar laat wel weten dat Antonelli in Monza VT1 gaat rijden. "Dat gaat voor ons een emotioneel moment worden. We volgen hem al sinds hij elf jaar oud was en in karts racete. Hij was een jonge karter en trots om in Mercedes-kledij rond te lopen en in de garage te zijn. We gaan hem vrijdag in VT1 op Monza voor het oog van de Tifosi de baan opsturen in een competitieve auto. Ik denk dat iedereen in Italië dat graag wil zien. Het is ook iets waar wij heel trots op mogen zijn. Vanaf daar pakken we het op." Lees hier het hele artikel over het Formule 1-debuut van Andrea Kimi Antonelli.

Horner sluit Lawson als vervanger Sargeant niet uit: "Staan we zeker voor open"

Logan Sargeant raakt mogelijk zijn stoeltje bij Williams kwijt vóór de F1 Grand Prix van Italië door zijn harde crash op Zandvoort. Een van de kandidaten om hem op te volgen, zou Liam Lawson zijn. Red Bull laat tegenover onder andere GPFans weten er geen problemen mee te hebben hem uit te lenen. "Het hangt van de voorwaarden af," begon Christian Horner in de paddock na afloop van de Dutch Grand Prix. "Als we hem nodig hebben, dan moeten we hem op korte termijn wel terug kunnen krijgen. Maar als zij een coureur nodig hebben voor volgend weekend, dan staan we daar zeker voor open." Onder andere ESPN en De Telegraaf meldden dat James Vowles op zaterdag een bezoekje heeft gebracht aan Horner in de paddock om de situatie over Lawson en Sargeant te bespreken. Mick Schumacher wordt ook als een mogelijke vervanger gezien. Andrea Kimi Antonelli zal sowieso niet achter het stuur kruipen van de Williams, bevestigde Toto Wolff Lees hier het hele artikel over de mogelijke rijdersbezetting van Williams in Italië.

