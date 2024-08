De Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort is zondagmiddag een prooi geworden voor Lando Norris. De Brit beleefde vanaf pole niet de beste start, maar knokte zich terug tegenover Max Verstappen. Na afloop van zijn dominante machtsvertoon is hij ontzettend blij met de zege.

Norris mocht na zijn fenomenale ronde tijdens de zaterdag op Zandvoort vanaf pole position beginnen en dus had hij de beste papieren bij de start. Zoals wel vaker dit seizoen, wist de McLaren-rijder echter niet goed weg te komen van zijn plaats en door zijn belabberde start was het Verstappen die vrij snel kon inhalen en comfortabel als eerste door de eerste bocht ging. Een domper van jewelste, maar Norris ging niet lang bij de pakken neer zitten. De Brit herstelde zich snel, haalde Verstappen in op het rechte stuk en keek vervolgens nimmer meer achteruit.

Artikel gaat verder onder video

Snel langs Verstappen

Het werd een machtsvertoon van jewelste van Norris en hij zette Verstappen in zijn achtertuin uiteindelijk op ruim twintig seconden achterstand. Een pijnlijke nederlaag voor de Nederlander en zijn fans op Zandvoort. Na afloop reageert de McLaren-rijder op zijn overwinning in de duinen: "Het voelt geweldig. Ik wil niet zeggen dat het een perfecte race was door de start, maar daarna ging het vrij goed. De snelheid was goed en de auto was sterk vandaag. Ik kwam langs Max en dat was het belangrijkste. Het was een behoorlijke rechttoe rechtaan race, maar ik heb er wel van genoten."

Fans teleurgesteld

Vanzelfsprekend moest de Brit uiteindelijk wel de Nederlandse fans teleurstellen: "Er zijn zoveel fans hier. Ik heb een hoop Nederlandse fans. Heel erg bedankt allemaal. Sommigen zullen wel balen, maar het was een goede race en hopelijk supporten ze mij." Uiteindelijk had de McLaren-rijder vrij vroeg door dat hij de Grand Prix van Nederland zou gaan winnen: "Ik wist het al vanaf vanaf ronde vijf of zes. Ik had verwacht dat Max zou pushen, maar dat deed hij niet. Vanaf dat moment wist ik dat we goed in het gevecht zaten. Mijn snelheid werd beter en hij ging langzamer. Het voelde goed in de auto", besluit de winnaar in Zandvoort.

LANDO NORRIS WINS THE DUTCH GRAND PRIX!!! 🤩



An absolutely dominant drive from the @McLarenF1 driver 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ssdC7BxnC9 — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Gerelateerd