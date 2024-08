Max Verstappen moest zondag tijdens zijn thuisrace op Circuit Zandvoort lijdzaam toezien hoe Lando Norris er op dominante wijze met de zege vandoor ging. Na afloop van zijn tweede plek in de Dutch Grand Prix is de Nederlander - niet voor het eerst dit seizoen - flink ontevreden met de auto.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Niet vol te houden

Het is allemaal niet zoals de kampioenschapsleider gehoopt had dat het weekend en het seizoen zouden verlopen. De wagen van Red Bull heeft het moeilijk en men lijkt momenteel ook geen antwoord te hebben op de prestaties die McLaren uit de hoge hoed weet te toveren. Verstappen is na afloop weer eens kritisch op de wagen die hij van Red Bull gekregen heeft: "We waren gewoon niet snel genoeg, maar dat is ook niet iets dat ik niet had voorzien. Ik had een goede start natuurlijk en een paar minuten op kop gereden. Maar ik hield dat gewoon niet vol, de banden werkten niet mee. Eén keer verdedigd, maar de tweede keer kwam hij al heel vroeg en kun je niks meer doen", baalt hij voor de camera van Viaplay.

Wat is er mis met de RB20?

Vervolgens vertelt hij wat er allemaal mis is met zijn RB20 op dit moment: "De balans van de auto, de banden slijten te hard. Maar dat is al een tijd zo. Overstuur, onderstuur, geen balans in de auto", zo verklaart de drievoudig wereldkampioen. "Ik had de snelheid gewoon niet. Ik kon niet aanvallen, de auto draaide niet. Heel lastig te besturen", besluit hij over de race. Uiteindelijk kon hij gelukkig wél genieten van de hele sfeer en de vlaggenactie voorafgaand aan de race: "Dat vond hij [Marko] mooi. Ik natuurlijk ook, de sfeer is altijd super. Dat is het positieve aan de dag."

