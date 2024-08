Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft bevestigd dat Andrea Kimi Antonelli komend weekend in Monza de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Italië gaat rijden. De Oostenrijker ging tevens in op de toekomst van Mick Schumacher.

De geruchten zijn al een tijdje daar dat Antonelli, vandaag 18 jaar geworden en dus beschikbaar voor een stoeltje in F1, vanaf 2025 namens Mercedes gaat rijden en de opvolger gaat zijn van Lewis Hamilton. Wolff wilde tegenover Motorsport.com nog niet bevestigen dat dit gaat gebeuren, maar laat wel weten dat Antonelli in Monza VT1 gaat rijden. "Dat gaat voor ons een emotioneel moment worden. We volgen hem al sinds hij elf jaar oud was en in karts racete. Hij was een jonge karter en trots om in Mercedes-kledij rond te lopen en in de garage te zijn. We gaan hem vrijdag in VT1 op Monza voor het oog van de Tifosi de baan opsturen in een competitieve auto. Ik denk dat iedereen in Italië dat graag wil zien. Het is ook iets waar wij heel trots op mogen zijn. Vanaf daar pakken we het op."

Wolf over Mick Schumacher in F1

Mick Schumacher, onderdeel van Mercedes, heeft nog geen stoeltje voor 2025 en wordt samen met Antonelli genoemd als kandidaat om Logan Sargeant dit seizoen bij Williams nog op te volgen. Wolff zegt dat hij niet gaat over de stoeltjes bij Williams, maar dat hij wel zou adviseren om Schumacher een kans te geven. "Ik denk namelijk dat we nog niet de echte Mick hebben gezien. Hij won in F4, F3 en F2, waarna hij in F1 te slecht presteerde. Ik denk daarom dat hij nog een kans verdient. Als die kans bij Williams is, dan zou ik dat toejuichen, maar het is de beslissing van [Williams-teambaas] James Vowles."

