Zaterdag veroverde Lando Norris pole position voor de F1 Grand Prix van Nederland door Max Verstappen te snel af te zijn, maakte Logan Sargeant tijdens VT3 een bizarre crash mee, verdedigde Verstappen Mercedes-teambaas Toto Wolff, kreeg Lewis Hamilton een gridstraf van de FIA en greep de FIA ook in bij Alex Albon na een overtreding van de technische reglementen. Dit is de GPFans Recap van 24 augustus.

Norris pakt pole voor Verstappen, bizarre crash Sargeant in Zandvoort

Zaterdag stond in Zandvoort de derde vrije training en de kwalificatie op het programma voor de F1 Grand Prix van Nederland. De derde vrije training bleek een sessie te zijn waarin er amper gereden werd. Pierre Gasly sloot op P1 af voor Kevin Magnussen en Valtteri Bottas. De sessie werd echter voor meer dan een halfuur verstoord door Logan Sargeant, die dankzij een crash een rode vlag veroorzaakte. Tijdens de kwalificatie veroverde Lando Norris pole position, voor Max Verstappen en Oscar Piastri. Lees hier de samenvatting van de derde vrije training. Lees hier de samenvatting van de kwalificatie.

BREAKING: Albon gediskwalificeerd door FIA na technische fout Williams tijdens kwalificatie

De FIA heeft een beslissing genomen over de overtreding die Williams heeft begaan met de vloer van Alex Albon, die tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland niet aan de regels zou hebben voldaan. Dit komt Williams duur te staan, zo blijkt, want de coureur moet zondag achteraan gaan beginnen. Meer lezen over waarom Albon is gediskwalificeerd en wat de uitleg van de FIA is? Klik hier!

FIA deelt gridstraf van drie plaatsen uit aan Hamilton na incident tijdens kwalificatie

De FIA heeft zich zaterdag tevens uitgesproken over het incident waar Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland bij betrokken was. De FIA heeft besloten dat een straf na het incident op zijn plek was, waardoor de teller na de zaterdag dus op twee straffen staat en de grid zelf flink op de schop is gegaan. Meer lezen over wat de reden is van de straf die Hamilton van de FIA heeft gekregen? Klik hier!

Verstappen verdedigt Wolff na confrontatie in Zandvoort

Toto Wolff zou hebben gesproken met Verstappen senior tijdens de zomerstop. Max Verstappen draaide er tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland wat omheen en leek de deur toch weer open te laten, want een stellig standpunt nam hij niet in, iets dat hij richting 2025 al wel deed. Meer lezen wat Verstappen over Wolff te zeggen had? Klik hier!

Gruwelijk incident tijdens motorstunt op Zandvoort, ambulance rukt uit

Er heeft voorafgaand aan de kwalificatie in de Formule 1 een gruwelijk ongeval plaatsgevonden tijdens de track show op Circuit Zandvoort. Een motorrijder probeerde een stunt uit te voeren om het publiek te vermaken, maar dit ging volledig mis. De motorrijder klapte hard op de grond en bleef vervolgens bewegingloos liggen. Meer lezen en zien over de crash van Sargeant tijdens de derde vrije training in Zandvoort. Klik hier!

