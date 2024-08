De FIA heeft zich uitgesproken over de situatie rondom de vloer van Alex Albon, die tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland niet aan de regels zou hebben voldaan. Dit komt Williams duur te staan, zo blijkt.

De dag van Williams was al niet zo'n groot succes. Hier zorgde de stevige crash van Logan Sargeant tijdens de derde vrije training wel voor. Door deze crash, die veel schade en zelfs voor brand zorgde, kon de Amerikaan niet meedoen aan de kwalificatie in het waaierige Zandvoort. Daar waar Sargeant achteraan de grid zal beginnen zondag, is dit nu ook voor Albon het geval.

Albon krijgt diskwalificatie van FIA

Albon reed een sterke kwalificatie en zou uiteindelijk zijn auto op de achtste plaats zetten. Dit deed hij echter met een illegale auto, zo bleek achteraf. De vloer van de auto van Albon bleek niet volgens de regels te zijn, waardoor de situatie naar de stewards werd gestuurd. Die zijn van mening dat Albon gediskwalificeerd moet worden van de kwalificatie en zondag vanuit de pitstraat moet gaan beginnen.

De FIA heeft het officieel gemaakt: Albon is gediskwalificeerd na de kwalificatie en moet morgen vanaf de pitstraat beginnen aan de race in Nederland.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/2fwTQG4uAo — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

