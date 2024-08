De derde vrije training voor de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort werd een enerverende sessie. De natte baan zorgde voor een uitdaging en dat resulteerde in een gigantische crash voor Logan Sargeant. De rode vlag die volgde nam vrijwel alle resterende tijd in beslag. Pierre Gasly werd afgevlagd als snelste (1:20.311), maar dit was alles behalve representatief.

Net zoals gisteren tijdens de eerste vrije training, was het deze zaterdag ook nat op Circuit Zandvoort op het moment dat de derde oefensessie van start ging. Hülkenberg was één van de eerste coureurs die naar buiten ging. De Haas-coureur kon door zijn crash van gisteren nog niet veel data verzamelen en hoopte in deze sessie wat meer informatie voor het team te kunnen vergaren. Maar diezelfde Hülkenberg ging opnieuw de mist in tijdens VT3. Hij blokkeerde bij het insturen, schoot rechtdoor en klapte met zijn voorvleugel tegen de muur. De vleugel brak af en kwam onder de Haas vast te zitten. Hülkenberg kon zijn auto wel terugbrengen naar zijn team, maar opnieuw ging er kostbare tijd verloren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen gecontroleerd op verboden middelen in ZandvoortLees meer

Gigantische crash Sargeant op Zandvoort, rode vlag volgt

Maar het incident van Hülkenberg viel in het niets bij de crash die enkele minuten later volgde bij Sargeant. In bocht 4 ging het gruwelijk mis voor de Amerikaan, die met de rechtervoorkant van zijn Williams op het gras terechtkwam en daardoor de controle verloor. Hij klapte hard in de muur en kwam midden op de baan tot stilstand. zijn auto was compleet vernield en vloog in de brand. Sargeant bleef ongedeerd, maar de vlammen staken ver boven zijn auto uit. De marshalls hadden hun handen vol om de auto te blussen, van de baan te verwijderen en de rotzooi op te ruimen. Vervolgens moest ook nog de vangrail hersteld worden. Er volgde weinig verrassend een rode vlag en de sessie bleef lange tijd stilliggen.

Gasly klokt snelste tijd in niet-representatieve training

Met nog maar drie minuten op de klok kregen de coureurs weer groen licht. Opnieuw was er dus kostbare tijd verloren gegaan. De coureurs gingen nog wel voor één vliegende ronde naar buiten. Het was Gasly die uiteindelijk de snelste tijd op zijn naam zette met een 1:20.311, maar dit was alles behalve representatief. Verstappen werd afgevlagd als zeventiende. Hij had bij het uitrijden van de pitstraat overigens nog een momentje met Norris en kreeg hiervoor de waarschuwingsvlag van de FIA.

Gerelateerd