Verstappen onthult statement over pensioen in F1, Marko kondigt Lawson aan | GPFans Recap

Donderdag, de dag voordat het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland van start gaat, ging Max Verstappen nog maar eens in op zijn toekomstplannen in F1, leek Helmut Marko al een bevestiging in huis te hebben wat betreft Liam Lawson voor het seizoen 2025, liet Michael Bleekemolen weten dat hij niet begrijpt dat Red Bull nog door wil met Sergio Pérez en sprak de rechter zich uit over een rechtspraak waar de organisatie van de Dutch Grand Prix bij betrokken was. Dit is de GPFans Recap van 22 augustus.

Marko lijkt Lawson al te bevestigen voor 2025: "Volgend jaar rijdt hij in één van onze auto's"

Rondom Liam Lawson, Daniel Ricciardo en het tweede stoeltje bij Visa Cash App RB is veel discussie. Helmut Marko lijkt een aankondiging niet af te wachten en stelt dat er al duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren. De hoofdadviseur heeft in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix namelijk laten weten dat Liam Lawson volgend jaar in één van hun auto's zal rijden. Meer lezen over wat Marko over Lawson te zeggen had? Klik hier!

Hoe wordt de startgrid bepaald als de kwalificatie op Zandvoort niet doorgaat?

De zomerstop komt vrijdag ten einde als het weekend van de Dutch Grand Prix afgetrapt wordt met de eerste vrije training. Toch zal het geen volledig droog weekend gaan worden, met zeker op zaterdag een behoorlijk grote kans op regen. Wat gebeurt er dan als de kwalificatie niet kan plaatsvinden? Meer lezen over wat er dan zou gebeuren met de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland? Klik hier!

Bleekemolen over aanhouden Pérez: "Snap echt niet wat die man daar nog doet"

Volgens Michael Bleekemolen is de beslissing van Red Bull Racing om Sergio Pérez ook na de zomerstop in de RB20 te zetten, een onbegrijpelijke keuze. Hoewel Pérez namelijk ook in Spa-Francorchamps niet wist te imponeren, houdt het Oostenrijkse team toch vast aan de Mexicaan. Weten wat Bleekemolen te zeggen had tegenover GPFans over de situatie van Pérez? Klik hier!

Verstappen komt in Zandvoort met statement over zijn pensioen in F1

Max Verstappen won de afgelopen drie edities van de F1 Dutch Grand Prix en gaat komend weekend voor zijn vierde zege op Zandvoort op rij. De Nederlander heeft voorafgaand aan dit weekend op Circuit Zandvoort onthuld binnen welk tijdsbestek hij met pensioen gaat en stopt als Formule 1-coureur. In aanloop naar de Dutch Grand Prix ging hij in op zijn toekomst en verklapte hij dat zijn loopbaan nog minder dan 200 races zal duren. Meer lezen over wat Max Verstappen had te zeggen over zijn toekomst in de Formule 1? Klik hier!

Rechter doet uitspraak in ticketrel tussen Dutch Grand Prix en Platinium Group

De Dutch Grand Prix is door de rechter in het gelijk gesteld in de zaak die speelde tussen de organisatie van de race op Circuit Zandvoort en de Platinium Group, een buitenlandse ticketaanbieder. Laatstgenoemde weigerde de laatste 3 miljoen euro van de in totaal 30 miljoen euro over te maken naar Nederland. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit bedrag alsnog betaald moet worden. Weten wat de rechter te zeggen had over de rechtszaak waar de Dutch Grand Prix en Platinium Group bij betrokken waren? Klik hier!

