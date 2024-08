Helmut Marko is een officiële aankondiging van Red Bull Racing voor geweest en heeft alvast bevestigd dat er rijderswisselingen plaats zullen vinden bij het team. De hoofdadviseur heeft in aanloop naar de F1 Dutch Grand Prix namelijk laten weten dat Liam Lawson volgend jaar in één van hun auto's zal rijden.

De coureursbezetting bij Red Bull Racing, evenals bij zusterteam VCARB, is een van de grote onderwerpen van gesprek geweest dit seizoen. Max Verstappen leidt het kampioenschap, maar vanwege de rommelingen bij de Oostenrijkse renstal deden geruchten de ronde dat hij de overstap zou maken naar Mercedes. Sergio Pérez valt ondertussen erg tegen en kan het niet meer opnemen tegen de McLarens, Mercedessen en Ferrari's. Daarnaast maakt de Mexicaan vaak fouten in de kwalifcatie. De kans bestond dat hij tijdens de zomerstop aan de kant werd geschoven door VCARB-coureur Daniel Ricciardo of test- en reserverijder Lawson. De naam van Yuki Tsunoda werd niet genoemd als een mogelijke opvolger van 'Checo', ten ongenoegen van de Japanner. Tsunoda sleept namelijk meer punten binnen dan Ricciardo.

Lawson maakt indruk

Sinds Lawson vorig jaar een aantal Grands Prix mocht invallen voor Ricciardo, die zijn middenhandsbeentje had gebroken bij een crash op Zandvoort vorig jaar, heeft de Nieuw-Zeelander een zeer goede indruk achtergelaten in de Formule 1-paddock. Toen het duidelijk werd dat Ricciardo Tsunoda niet kon bijbenen, werd er vaak geroepen dat Lawson het zitje bij VCARB verdiende in plaats van de Honeybadger. Hetzelfde gebeurde toen Pérez in een enorme dip terechtkwam. Hij is al sinds de wedstrijd op Imola, meer dan drie maanden geleden, niet beter gefinisht dan zevende, en Red Bull loopt nu het risico de constructeurstitel te verliezen aan McLaren.

Marko bevestigt Lawson

Het goede nieuws voor Lawson en zijn fans is dat hij sowieso op de grid zal staan in 2025. Tenminste, als het aan Marko ligt. "Er zal een beslissing genomen worden in september. Volgend jaar rijdt hij in één van onze auto's," zo vertelde de 81-jarige uit Graz tegenover de Kleine Zeitung. Of het gaat om een stoeltje bij Red Bull als opvolger van Pérez of om een stoeltje bij VCARB als opvolger van Ricciardo of Tsunoda, maakte Marko niet bekend. De hoofdadviseur is hoe dan ook niet tevreden over de ploegmaat van Verstappen. "Als 'Checo' consistent op een normale snelheid kan rijden, dan zijn we blij. Echter, hij heeft altijd van die schommelingen ergens, of dat nou in de kwalificatie is of een bepaald deel van de race. De consistentie is er gewoon niet, dat is het probleem."

