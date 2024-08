Yuki Tsunoda hoopt al een tijdje de teamgenoot te worden van Max Verstappen bij het Red Bull F1-team. De energiedrankfabrikant heeft er echter voor gekozen om voor nu Sergio Pérez te behouden. Tsunoda vindt steun in niet alleen voormalig VCARB-teamgenoot Pierre Gasly, maar ook in zijn huidige ploegmaatje Daniel Ricciardo.

De resultaten van Pérez vallen erg tegen in 2024 en dus bestond de kans dat de Mexicaan moest vertrekken bij Red Bull Racing. Er werd overwogen om test- en reserverijder Liam Lawson in te zetten, maar ook de naam van Ricciardo werd genoemd. Uiteindelijk besloot de Oostenrijkse renstal om Pérez opnieuw een kans te geven om zich te herpakken na deze zomerstop. Wie verrassend genoeg geen kans leek te maken op het zitje naast Verstappen, is Tsunoda, ondanks dat hij beter presteert bij het zusterteam van Red Bull dan Ricciardo. De Honeybadger hoopte natuurlijk zelf het stoeltje te krijgen, maar hij moet bekennen dat Tsunoda het ook verdient.

Tsunoda gegroeid

"Volgens mij krijgt hij nu eindelijk de erkenning die hij verdient," begon Ricciardo tegenover Autosport. "Waarschijnlijk denken veel mensen nog terug aan zijn eerste seizoen, waarin hij veel fouten maakte en het voelde alsof hij zich niet echt kon aanpassen aan de Formule 1 en dat het allemaal een beetje te veel werd. Gasly versloeg hem constant [in 2021 en 2022], maar ik herinner me in de tweede helft van dat jaar dat hij het waarschijnlijk beter deed dan Gasly. Hij is echt gegroeid in de afgelopen jaren. Dus ja, hij is snel. Vind ik hem goed? Zeker. Hij is zich volgens mij ook meer bewust van zijn gedrag. Ik denk dat hij het echt heel goed doet." Vindt de Australiër dan ook dat Tsunoda een promotie verdient? "Mijn antwoord is sowieso niet 'nee'."

Tsunoda blijft zich bewijzen

Gasly is het met Ricciardo eens. "Ik heb altijd gezegd dat Yuki erg snel is. Ik heb het met eigen ogen gezien. Hij heeft zichzelf bewezen tijdens de afgelopen seizoenen en dat zal hij blijven doen. Uiteraard kan het dus wel frustrerend voor hem zijn, maar ik heb het erover gehad met hem, en ik weet dat hij meer wil en hij vindt dat hij meer verdient. Ik bevond me in het verleden in een soortgelijke positie en ik zei tegen hem dat 'Zolang je blijft doen wat je doet, zolang je competitief bent, krijg je op een gegeven moment het juiste plekje'. Maar het is geen makkelijke positie om je in te bevinden. Persoonlijk zou ik hem graag bij Red Bull zien, om die kans te krijgen, maar ik ben Helmut Marko niet."

