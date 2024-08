Verstappen komt in Zandvoort met statement over zijn pensioen in F1

Max Verstappen (26) heeft op Circuit Zandvoort onthuld binnen welk tijdsbestek hij met pensioen gaat en stopt als Formule 1-coureur. In aanloop naar de Dutch Grand Prix ging hij in op zijn toekomst en verklapte hij dat zijn loopbaan nog minder dan 200 races zal duren.

Verstappen rijdt zondag voor eigen publiek zijn 200ste Grand Prix als coureur in de Formule 1. Een mooie mijlpaal, zeker omdat hij dit mag doen in zijn thuisland én op een baan waar hij de afgelopen seizoenen steeds wist te winnen. Maar wie denkt dat Verstappen er in de komende jaren nog wel even hetzelfde aantal races bij aan plakt, heeft het mis. Verstappen heeft tegenover de verzamelde pers op Circuit Zandvoort, waaronder GPFans, in duidelijke woorden laten weten dat men over een aantal jaar niet meer op hem hoeft te rekenen als Formule 1-coureur. Verstappen zegt "zeker over de helft" te zijn als rijder in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen "zeker over de helft" van F1-carrière

Verstappen reed zijn eerste Grand Prix in 2015 voor het team van Scuderia Toro Rosso, dat inmiddels actief is onder de naam Visa Cash App RB. Sindsdien werkte hij 199 races af op het hoogste niveau. Aankomende zondag zal hij in Zandvoort aan de start staan van zijn 200ste wedstrijd, een mooie mijlpaal. Maar als Verstappen bij de pers in de Noord-Hollandse duinen gevraagd wordt of hij denkt dat hij nog 200 wedstrijden gaat afwerken als F1-coureur, is hij klip en klaar: "Nee. Dat is makkelijk", zo zegt hij. De drievoudig wereldkampioen heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de koningsklasse er al op zitten. "Ik ben zeker over de helft", zo klinkt het vastbesloten.

Verstappen hangt helm binnen 200 races aan de wilgen

Verstappen stopt dus binnen 200 races als F1-coureur - en misschien nog wel eerder. Hij zal dus theoretisch gezien nog maximaal 7 seizoenen [na dit seizoen] afwerken op basis van de huidige invulling van de kalender. Dan zouden we in het jaar 2031 zitten. Maar het zou maar zo kunnen dat Verstappen er al eerder de brui aan geeft. "Ik heb een contract tot en met 2028, dat is nog ver weg en ik denk nu nog helemaal niet na over een nieuw contract of iets dergelijks. In 2026 veranderen de reglementen in de sport en ik heb dan ook nog genoeg tijd om te zien hoe het er dan voorstaat", aldus de Limburger.

