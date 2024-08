Aankomend weekend is het zover: de zomerstop is voorbij en de F1 Dutch Grand Prix staat op het programma. Er wordt echter een boel regen voorspeld op Circuit Zandvoort. Vooral de zaterdag lijkt erg nat te gaan worden. Wat gebeurt er dan als de kwalificatie niet kan plaatsvinden?

De baan in de Noord-Hollandse duinen maakt zich op voor de 36e Grand Prix van Nederland en de vierde sinds de wedstrijd terugkeerde op de kalender in 2021. Max Verstappen heeft de afgelopen drie races op Zandvoort allemaal gewonnen vanaf de pole position. Elke kwalificatie werd in zonnige omstandigheden verreden, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat aankomende zaterdag niet gebeuren. We kunnen namelijk maar liefst 21 millimeter regen verwachten op de dag dat de startopstelling wordt bepaald. Normaal gesproken valt er in heel augustus 60 tot 100 millimeter regen, dus een derde tot een vijfde aan hoeveelheid regen van een hele maand op één en dezelfde dag is een heleboel. De wedstrijdleiding wil geen onveilige situatie creëren door de F1-wagens te laten aquaplaneren, dus wat gebeurt er als het té nat is tijdens de kwalificatie?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zandvoort maakt zich op voor forse buien: maar liefst twintig millimeter regen voorspeld

Waar kan de wedstrijdleiding voor kiezen?

De kwalificatie voor de Formule 1 op Circuit Zandvoort staat om 15:00 uur op de planning voor aankomende zaterdag 24 augustus, maar kan de sessie wel gehouden worden als het ontzettend hard regent? Zo niet, dan heeft de FIA een aantal verschillende opties om de startgrid te bepalen voor de Grand Prix van Nederland.

Als alleen Q3 niet door kan gaan, dan kunnen de rondetijden van Q2 worden gebruikt, zoals tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015, en als Q2 én Q3 niet door kunnen gaan, dan zou het resultaat van Q1 gebruikt kunnen worden.

Stel dat de gehele kwalificatiesessie niet door kan gaan, dan kan de FIA ervoor kiezen om de kwalificatie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar de zondagochtend, aangezien de verwachting is dat het zonnetje dan wel tevoorschijn komt. Ook in Japan in 2004, 2010 en 2019, evenals in Australië in 2013 en in Amerika in 2015 werd de kwalificatie op de zondag gehouden.

Als wordt besloten om de kwalificatie te cancelen in plaats van te verplaatsen, dan kan de startgrid bepaald worden door de resultaten van Vrije Training 3. Echter, als VT3 ook in zware regen wordt verreden en niet iedereen de kans heeft gehad om een competitieve rondetijd te klokken, kan er ook voor worden gekozen om de resultaten van Vrije Training 2 te gebruiken.

Daarnaast is er nog de optie om de kampioenschapsstand te gebruiken voor de startopstelling. Dan staat Max Verstappen op de pole position en wordt hij op de voorste rij vergezeld door Lando Norris.

Gerelateerd